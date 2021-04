Roma, il prossimo portiere sarà scelto in Italia. E tra Musso e Gollini spunta Cragno

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il portiere e il centravanti sono le due priorità assolute del prossimo mercato della Roma. Il portiere sarà scelto in Italia, rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) e Tiago Pinto sta valutando diversi profili anche seguendo le indicazioni del preparatore Savorani.

I due giocatori che piacciono sono Musso e Gollini, ma attenzione anche a Cragno il cui futuro al Cagliari è ancora tutto da decifrare. Il suo procuratore ha già avuto contatti con Pinto: in caso di retrocessione il club sardo farà partire il giovane portiere.

Il prezzo? Lo rende noto la Gazzetta dello Sport: per arrivare a Cragno serviranno circa 25 milioni di euro. Tra le alternative c’è sempre Silvestri del Verona, che costerebbe molto meno: ha il contratto in scadenza nel 2022 e può essere acquistato per 6-7 milioni.

La Roma però dovrà anche trovare una sistemazione a Pau Lopez, che piace in Spagna ma l’alto ingaggio potrebbe complicare le cose. In estate potrebbe rientrare dall’Everton Olsen, mentre Fuzato ha bisogno di giocare. Se non ci saranno grandi sorprese saluterà anche Mirante, che dopo aver ricevuto la promessa di rinnovo nei mesi scorsi, andrà in scadenza di contratto e potrebbe firmare con il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport