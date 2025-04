Delneri: “Fallimento alla Roma? Non accettarono i cambiamenti che avrei voluto. Totti poteva fare tutto”

Gigi Delneri ha fatto sognare tutti con il suo Chievo Verona e, ha avuto la possibilità di allenare la Roma e Francesco Totti, a suo dire il giocatore più forte che lui abbia mai allenato. Queste le parole dell’ex allenatore nell’intervista apparsa oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Lei ha fatto bene anche alla Samp, qualificata nel 2010 ai playoff Champions, e all’Atalanta. Non è andata come avrebbe voluto nelle grandi piazze: perché?

“Perché al Porto, alla Roma e alla Juventus non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre. Alla Roma, subentrai in un’annata difficile, cominciata con la rinuncia di Prandelli”.

Chi è il giocatore più forte che abbia mai allenato? Promemoria: lei ha avuto Totti alla Roma, Cassano alla Samp e Del Piero alla Juve…

“Come faccio a scegliere? Parliamo di tre fuoriclasse. Li colloco tutti sullo stesso piano”.

La risposta diplomatica non vale

“Ribadito che sono stati tre fenomeni, metto Totti davanti: sapeva fare tutto, avrebbe potuto ricoprire qualunque ruolo, se la sarebbe cavata anche in porta. Era completo, strutturato al meglio”.

Fonte: Gazzetta dello Sport