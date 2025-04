Roma, casting per la panchina: Friedkin in arrivo, porta il mister X?

Mentre Ranieri guida la squadra in un finale di stagione da protagonista – culminato nella prestazione brillante contro l’Inter – l’attenzione dei tifosi si divide con l’altro “Conclave” della Capitale: quello per il prossimo allenatore.

La fumata bianca, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), potrebbe arrivare a breve. E forse non è un caso che i Friedkin siano attesi nella Capitale proprio per la penultima giornata di campionato, quella contro il Milan all’Olimpico. Un appuntamento che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice presenza: i proprietari texani potrebbero portare con sé un nome pesante, magari addirittura clamoroso. Come già accadde quattro anni fa con José Mourinho.

I candidati attuali restano due: Francesco Farioli, che sta lottando per il titolo con l’Ajax dopo l’esperienza condivisa con Ghisolfi al Nizza, e Cesc Fabregas, pupillo di Ranieri e rivelazione col suo Como. In seconda fila Pioli, Montella e – in extrema ratio – anche Chivu. Ma resta viva anche la pista del “mister X”, un nome di altissimo profilo, la cui candidatura potrebbe diventare concreta in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il sogno? Si chiama Carlo Ancelotti. La suggestione è forte, e finché Carletto non firmerà con il Brasile, non è possibile escluderla a priori.

Fonte: Leggo