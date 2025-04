Roma, Eric Williamson e Ana Dunkel a Trigoria: possibili novità in arrivo

Le ore a Trigoria sono particolarmente frenetiche. Presso il centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’, si trovano infatti alcuni dei principali esponenti del Friedkin Group, tra cui Ana Dunkel, Chief Financial Officer del gruppo, ed Eric Williamson, vicepresidente del Business Development. Lo riferisce in questi minuti Radio Manà Manà Sport.

La loro presenza nel quartier generale giallorosso non passa inosservata e alimenta le speculazioni su possibili sviluppi importanti per la Roma. Il focus, al momento, sembra concentrarsi su due temi cruciali per il futuro del club: da un lato, la consegna del progetto definitivo per il nuovo Stadio della Roma, un passo fondamentale per la concretizzazione del sogno di vedere il club giallorosso dotato di una propria casa moderna e all’avanguardia. Dall’altro, la scelta del futuro allenatore, che potrebbe segnare una svolta decisiva per la squadra dopo l’era Ranieri.

La presenza degli “stati maggiori” del Friedkin Group a Trigoria potrebbe preannunciare un’accelerazione nelle decisioni che riguardano il futuro immediato della Roma. L’attesa per questi sviluppi è palpabile, soprattutto tra i tifosi, che sperano in novità concrete a breve.

Fonte: Radio Manà Manà Sport