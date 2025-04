“ON AIR!” – ROSSI: “Alla fine per la Roma resteranno Pioli e Montella”, CASANO: “A Trigoria aspettano offerte per Dovbyk”, MATTIOLI: “Ranieri? Lo vedete sorridente, ma non è uno tenero…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Credo che alla fine i nomi che resteranno in corsa per la panchina della Roma saranno quelli di Pioli e Montella. Se arriverà alla fine uno di quelli non nominati? Non me lo aspetto, e non me lo auguro perchè vorrebbe dire che si tratterebbe non di una scommessa, ma di più…Io penso che l’allenatore sarà italiano, e non mi aspetto sorprese da questo punto di vista. Mi aspetto sorprese rispetto a quello che è stato detto, perchè ci sono delle contraddizioni. La frase che mortifica più la speranza che sia un top è che prenderanno un allenatore che sposerà il progetto, e non uno che chiederà di aspettare la fine dell’anno: questo abbassa il livello del candidato. L’Allegri di turno aspetta di vedere chi va in Champions e chi no prima di scegliere, sarebbe stupido non farlo. Uno che ti dice di sì a prescindere, vuol dire che non è un grande allenatore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che per la Fiorentina Ranieri stia pensando di riproporre le due punte, l’unico cambio potrebbe essere Saelemaekers al posto di Pellegrini. Il fatto di poter preparare la partita con tutta la settimana a disposizione, a differenza dei viola, deve essere un vantaggio…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se la Roma l’anno prossimo vuole giocare con il 3-5-2, in estate devi prendere un attaccante forte e non da mettere in panchina. Io penso che né Ranieri né la società sia contenta di Dovbyk, e non lo sono nemmeno la piazza e lo stesso giocatore…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma deve costruire una squadra senza compromessi e poi giocarsi il jolly Dybala come carta che ti può squilibrare il sistema. Io vi posso dire che in chiave mercato l’ipotesi che Dovbyk possa partire in estate esiste…parlando con agenti e intermediari che hanno avuto rapporti con la Roma in queste settimane ho saputo che il club vuole mettersi alla finestra per capire se ci sarà qualcuno che vorrà investire una cifra importante per lui. Dovbyk convive da qualche settimana con un problema fisico, di natura infiammatoria, e penso che non sia stato mai al 100% dal punto di vista fisico…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non è possibile che la Roma non abbia ancora deciso il nuovo allenatore, io non ci credo… Corsa Champions? La Roma secondo me le vince tutte: la viola domenica la facciamo diventare gialla…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Spero di non assistere a una nuova tarantella su Dybala, se la Roma decide di farsi un ultimo anno con lui, devi renderlo una risorsa. L’anno prossimo mi aspetto Soulè titolare e Dybala un valore aggiunto che può fare comodissimo a una squadra. Io penso che a 32 anni Paulo capirà che non può essere un titolare inamovibile, ma un valore aggiunto molto importante per la squadra. Speriamo che anche la Roma lo capisca, perchè se ricominciamo con le trattative ad agosto diventa un problema. Se il nuovo allenatore dicesse che Dybala non gli serve, che vada via a fine giugno, non a metà agosto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io sogno un Dybala falso nove con Soulè a destra e un’ala alla Soulè a sinistra. Io penso che Dybala possa fare quel ruolo… Quanti punti farà la Roma in queste ultime quattro partite? Tra gli otto e i dieci, difficilmente prevedo un en-plein. Qua ogni giornata cambia tutto, non pensavamo di poter fare questi conti, in due settimane si è ribaltato quasi tutto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Champions? Andrei cauto, puoi ancora arrivare ottavo, basta sbagliare una partita. Allenatore? Non sappiamo nulla, la speranza è che loro abbiano già definito tutto. Tra due mesi comincia la prossima stagione e bisogna programmare tutto: voi sapete dove andrà la Roma in ritiro? Negli Usa? Allora non arriverà Sarri, perchè lui vuole fare i ritiri in montagna… L’importante è programmare, anche il prossimo mercato: dalla scelta dell’allenatore dipenderanno le mosse sul mercato. Il ruolo da cui ripartirei per primo? L’attaccante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ranieri ha ripreso una situazione che non era per niente facile. Champions? Io tengo ancora l’1% di possibilità, altri l’hanno alzata dopo la vittoria di Milano ma mi sembra ancora complicato. Ti sei bruciato troppo all’inizio. Ora devi pensare di giocarti le tue carte nelle ultime 4 partite senza fare troppi calcoli e cercando di vincerle tutte. La Fiorentina ha una trasferta dura a Siviglia, e vediamo che succede domenica quando arriveranno scontri diretti incrociati… Se la Roma non è mai arrivata in Champions in questi anni è per un motivo tecnico…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Molte volte il singolo conta, ma conta anche l’allenatore e come la squadra interpreta le partite. La Roma non dipende da Dybala, lui è un ottimo giocatore ma è stato decisivo in poche partite. Non fai 18 risultati a caso, vuol dire che c’è un telaio importante, è sempre la squadra che ruota, che gira, che vince… La difesa della Roma? Il migliore è Svilar, gli altri sono giocatori medi. Se Mancini lo sposti da destra al centro sempre quello dà: è un buon difensore ma non un grande difensore. Il merito dei pochi gol subiti non va solo alla difesa, ma alla squadra che la copre, e all’allenatore…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ranieri lo conoscete sorridente e gentile, io l’ho conosciuto quando andò ad allenare la Juventus e non era propriamente tenero. Un giorno a Malta ci trovammo insieme in ascensore, volevo chiedergli qualcosa e lui mi rispose: “Ma noi ci conosciamo?” in virtù di un articolo non gradito…”

