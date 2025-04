ULTIME DA TRIGORIA – Nelsson torna in gruppo. Ranieri ripensa alle due punte per battere la Fiorentina

La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare la sfida di domenica pomeriggio, ore 18, che vedrà impegnata la Roma all’Olimpico ospitare la Fiorentina in un decisivo scontro diretto per l’Europa.

Da segnalare come oggi si sia rivisto in campo il difensore danese Nelsson, che dunque sarà a disposizione di mister Ranieri per la partita contro i viola. Ancora assente Saud, così come Paulo Dybala.

Per la partita contro la squadra di Palladino il tecnico testaccino medita di confermare le due punte: la prestazione di Milano ha convinto un po’ tutti, e al momento questa sembra essere la soluzione più accreditata. Da capire invece se sarà riproposto Pellegrini o se il tecnico preferirà un’altra opzione per domenica: da El Shaarawy a Baldanzi, passando per Pisilli, sono tante le alternative per quel ruolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini