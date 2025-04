FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 30 aprile 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:10 – Ancelotti-Real, trattativa al collasso

Confermate le indiscrezioni di questa mattina: Carlo Ancelotti non allenerà il Brasile: il Real Madrid non dà il via libera alla sua uscita e la Selecao considera fallita la trattiva con il tecnico. Lo scrive in questi minuti Fabrizio Romano su X. Secondo Marca invece dietro al fallimento dei colloqui ci sarebbe un’offerta monstre da 50 milioni l’anno arrivata al tecnico italiano da parte di un club arabo.

Ore 9:00 – Ndicka Colosseo Roma: ora lo vogliono tutti

Sempre presente, mai sostituito: Evan Ndicka è il punto fermo della difesa giallorossa. Il PSG e altri top club lo osservano con interesse, ma la Roma non apre trattative sotto i 40 milioni. Arrivato a zero, è oggi un potenziale tesoro. (Corriere della Sera)

Ore 8:25 – Dybala non si ferma: recupero in corso a Trigoria

Paulo Dybala prosegue il lavoro post-operatorio al tendine restando a Trigoria, rinunciando alla trasferta di San Siro per accelerare i tempi. Da oggi torna l’argentino sarà di nuovo a fianco dei compagni dove continuerà il suo lavoro motivazionale e domenica sarà in panchina contro la Fiorentina per supportare i ragazzi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Tifosi contro il nuovo stemma: “Ridateci la tradizione”

Prosegue la protesta della tifoseria romanista contro il logo attuale. Dopo i manifesti, appaiono nuove scritte in città: “No al nuovo stemma”, “Rispetta la tradizione”. La richiesta è chiara: si torni al vecchio simbolo.

IN AGGIORNAMENTO…