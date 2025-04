Roma, gli (s)favoriti per la panchina

La corsa alla panchina della Roma si fa sempre più intricata. Tra i nomi in cima alla lista dei papabili, secondo le informazioni dei principali quotidiani sportivi e soprattutto di Sky Sport, ci sono due profili ben noti: Stefano Pioli e Cesc Fabregas. Tuttavia, entrambi sembrano tutt’altro che facilmente liberabili.

Partiamo da Pioli: l’ex tecnico del Milan, legato all’Al Nassr con un contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno, percepisce un ingaggio doppio rispetto a quanto percepiva a Milano, con una cifra che si aggira attorno ai 12 milioni di euro annui. Un legame che lo allontana pesantemente da un ritorno immediato in Serie A, almeno nel breve termine.

Diverso, ma altrettanto vincolante, il caso di Cesc Fabregas. L’ex campione di Arsenal, Barcellona e Chelsea non è soltanto il volto di riferimento tecnico del Como, ma è anche diventato socio della società, legandosi così al progetto a lungo termine. “Stiamo programmando il futuro con lui”, ha assicurato il ds del club lombardo. Il Como ha un progetto ambizioso (in estate farà grossi investimenti, e dal prossimo anno punterà ad entrare in Europa) in cui Fabregas si è immerso totalmente.

Non sembra essere così attrattivo nemmeno il terzo nome tornato ad essere accostato alla Roma: Francesco Farioli, attualmente all’Ajax. Un tecnico emergente molto apprezzato da Ghisolfi, ma che ha già incassato una stroncatura eccellente. Claudio Ranieri qualche settimana fa ha escluso il suo profilo come candidato idoneo alla panchina giallorossa, dichiarando con chiarezza che non è stato mai contattato.

Nel frattempo, restano ignorati (dai media) profili svincolati e di alto profilo. È il caso di Roberto Mancini, tecnico gradito alla proprietà Friedkin e attualmente libero dopo l’esperienza con la Nazionale saudita. Lo stesso vale per allenatori stimati da Claudio Ranieri, come Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi sul mercato e in attesa di una nuova sfida. I diretti interessati hanno seccamente smentito contatti con la Roma, ma questo significa poco: i Friedkin, abituati a lavorare sotto traccia, mettono l’assoluta segretezza al primo posto.

Giallorossi.net – G. Pinoli