Delvecchio: “Per qualcuno ero scarso, ma in campo mettevo l’anima e li ho fatti ricredere. Fonseca? E’ bravo, diamogli tempo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In questo momento senza calcio, i giornali sportivi vengono riempiti molto spesso dalle interviste a ex calciatori. E’ il caso di Marco Delvecchio, giocatore che con la maglia della Roma vinse l’ultimo scudetto ai tempi di Capello e che oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli):

Indimenticabile il famoso gesto delle orecchie che fece arrabbiare molti: “Successe dopo un chiarimento con i ragazzi della curva. Magari per alcuni ero scarso, volevano un’altra punta, ma poi quando hanno visto l’anima che davo in campo si sono ricreduti. I tifosi sono così, quelli della Roma in particolare. Però era un calcio diverso, oggi non sarebbe più possibile”.

Impossibile non seguire la Roma per uno come lui che la città e quei colori ormai li ha dentro al cuore: “Certo che seguo i giallorossi. E già so che vorreste chiedermi di Totti e De Rossi. Ma non giudico tanto per giudicare. Mi dispiace che non facciano più parte delle Roma, spero possano tornare, ma non conosco bene le situazioni.”

Su Fonseca: “Mi piace molto, come anche Di Francesco o Spalletti. Spero gli diano tempo e fiducia, senza smobilitare la squadra ogni anno.” E sui campionati da terminare: “Se c’è il minimo rischio no, altrimenti spero che si riesca a riprendere. Servono coraggio e decisioni ferme.”

Fonte: Gazzetta dello Sport