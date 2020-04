Pallotta dà l’input a Fienga: Zaniolo e Pellegrini non si toccano

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Se il cambio di proprietà ci sarà, non avverrà prima di settembre. E sarà dunque James Pallotta a guidare la Roma durante il prossimo calciomercato estivo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Il presidente giallorosso ha già mandato il primo e decisivo input al suo braccio destro Guido Fienga: i due gioielli, Zaniolo e Pellegrini, non si toccano. I due quindi non finiranno sul mercato per fare plusvalenze.

L’indiziato numero uno a partire resta Cengiz Under, il cui valore di mercato però è sceso parecchio durante l’ultima stagione. Per fare cassa quindi la Roma spera di poter utilizzare i giocatori di rientro dai prestiti, in primis Schick che potrebbe restare al Lipsia. Soluzioni alternative sono rappresentata da scambi con conseguenti supervalutazioni che le permettano di aggiustare il bilancio.

Fonte: Corriere dello Sport