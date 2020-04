Sky, via allo “sconto Coronavirus” per gli abbonati rimasti senza calcio: ecco come ottenerlo

ALTRE NOTIZIE – Novità importante per tutti gli abbonati Sky che in questi giorni di emergenza non possono guardare il calcio a causa dello stop ai campionati per colpa del Coronavirus: la tv satellitare permetterà di risparmiare sul costo mensile dei suoi abbonati.

A tutti coloro che hanno un pacchetto Sky Calcio e Sport sarà garantito uno sconto mensile di 15,20 euro, valido da quando ne verrà fatto richiesta e fino al 31 maggio. Se si ha un solo dei due pacchetti tra Sport o Calcio si potrà mantenere richiedendo uno sconto di 7,60 euro.

Per richiedere il taglio del prezzo basterà semplicemente accedere all’area personale “Sky Fai da Te”, cliccare su “Promozioni” e quindi selezionare l’opzione “Sconto Coronavirus“. Basterà quindi inserire la propria password per confermare l’operazione e cominciare ad usufruire dello sconto. E se non lo avete ancora fatto, è il momento di affrettarsi.