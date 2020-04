Tetè, Hurtado, Frattesi e Kovalenko: Petrachi e Fonseca al lavoro sulla Roma del futuro

AS ROMA NEWS – Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca sono al lavoro per costruire la Roma del futuro senza sapere ancora se e quando finirà questa stagione. Ma i due non possono farsi trovare impreparati in vista della prossimo campionato. Ecco perchè, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), hanno utilizzato videochat e telefonate per confrontarsi e analizzare i profili più interessanti per la squadra.

Due i calciatori che l’allenatore sta studiando in questi giorni: Tetè dello Shakhtar Donetsk e Hurtado del Boca Juniros. Piace molto anche Kovalenko, centrocampista ucraino per il quale la Roma potrebbe avanzare un’offerta. Giovani di qualità dunque al centro della nuova squadra, ma il mix sarà ben amalgamato con qualche giocatore di esperienza: un tentativo verrà fatto per Bonaventura, 30 anni, centrocampista del Milan in uscita dai rossoneri a parametro zero.

Intanto a Trigoria sanno di poter contare sui 9 milioni che arriveranno dal riscatto obbligatorio di Defrel (l’unica eccezione è qualora il Sassuolo dovesse retrocedere) e stanno valutando come utilizzarli per Frattesi, altro giovane ex Primavera di ritorno a Trigoria come è successo in passato per Pellegrini e Florenzi. Per l’attacco poi resta vivo il sogno Kean.

Fonte: Il Messaggero