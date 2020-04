“ON AIR!” – AUSTINI: “Dopo le minacce della Uefa si è capito che il campionato va concluso”, MAGNI: “Farlo per forza è un messaggio sbagliato”, CORSI: “Giocare tutto a Roma? Non li vogliamo”, CENTO: “Basta ipocrisie, il calcio è un’industria e non solo passione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ormai è passato il messaggio che il campionato si deve concludere, la Uefa ha fatto una vera e propria minaccia dopo che il Belgio ha deciso di chiudere il campionato. Io continuo a non capire come si possa trovare un’armonia dei vari calendari dei campionati europei. Ma cosa gliene frega alla Uefa di non poter assegnare una Champions? I problemi sono solo economici e siccome non sanno come uscirne, per finire questa stagione sono disposti a rovinare anche le prossime due stagioni…pensate quanto non vogliono perdere questi soldi… E poi ci stiamo arrendendo al fatto che il calcio sarà giocato a porte chiuse… Ma non vi sembra così ovvio che sarebbe meglio chiudere tutto e ricominciare a settembre? Quanti problemi in meno avresti…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Le parole di Lotito? Posso pure essere d’accordo sul fatto che l’atleta può essere avvantaggiato perchè è più forte di una persona normale, ma bisogna anche considerare che l’atleta fanno degli sforzi che una persona normale non fa…C’è poi il problema delle idoneità sportive a quei giocatori che hanno avuto il Coronavirus…E poi pensate a chi è andato all’estero…che sono stati in aeroporti e non sappiamo cosa hanno fatto e come si sono comportati…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Io anche ho sostenuto nelle scorse settimane che fosse pazzesco pensare a ripartire col calcio, ma se riparte l’attività produttiva è difficile sostenere che l’industria calcio tenerla ferma… L’industria del calcio è fatta di migliaia di persona che ci lavorano come tante altre e non possiamo tenerla ferma. C’è questa idea strana di pensare che il calcio è solo passione, ma non cadiamo nell’ipocrisia che il calcio sia solo andare a vedere la partita…qui parliamo di un’industria che produce milioni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Gli esperti ci dicono chiaramente che il virus non scomparirà ma ci sarà per sempre…il discorso è che quando ci sarà un numero normale di contagiati, il sistema sanitario sarà pronto e lo tratterà come ne sono trattati altri. Dovremo convivere con questo mostro che piano piano diventerà meno mostro, perchè piano piano che si espande diventerà meno virulento. Noi dalla convivenza col virus non ne usciamo, mettiamocelo in testa. Ma abbiamo bisogno che ci si illustri di che gradualità parliamo per ripartire. E anche il messaggio che sta dando il calcio non è buono, questo voler ripartire per forza. Ok, non si può stare fermi per sempre, ma se fai passare che il campionato lo devi finire per forza è un messaggio sbagliato…Si deve ripartire per gradi, e se si può si finisce…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport titola: “Campionati, via libera!”…Questi sono veramente scemi… Le parole di Lotito? Ora è anche diventato un virologo… Ieri è uscita l’idea di far giocare il campionato a Roma…io farei una petizione per dire che noi romani non li vogliamo…tutti quelli che vengono da altri posti con tutta la stima, smaltissero i loro problemi a Milano… Lo dico senza cattiveria, ma siccome a Roma per ora, facendo le corna, la situazione sembra tranquilla perchè devono venire tutti qui?…”

David Rossi (Roma Radio): “Noi abbiamo cominciato questa avventura con l’euforia della novità, la prima settimana sembrava quasi un gioco con la gente che cantava sui balconi. Ora la cosa comincia a farsi pesante, anche se magari ti sei abituato un po’, ma si comincia a sentire la mancanza di certe cose. Il problema sono gli asintomatici, e se domani ci facessero uscire perchè il virus è sparito, io comunque uscirei con la mascherina…ma basta questo per proteggerci dagli asintomatici? Perchè ancora non ci hanno detto con certezza se il virus resta nell’aria o se sopravvive a lungo sulle superfici… Io con i numeri di oggi non riaprirei…880 nuovi contagiati sono comunque un bel focolaio, e per di più sono distribuiti sul territorio…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “La stampa mainstream ti induce a pensare, anche grazie alla scelta delle foto, che si debba tornare a giocare…”Campionato fase 2, via libera”, con espressioni di gioia da parte dei vari giocatori… Queste sono le scelte sui cui dobbiamo riflettere…mentre c’è ancora l’elenco sterminato dei morti e nessuno della comunità scientifica sa ancora dirci quando potremo uscire per strada a tenerci la mano….Però ci dicono che scatta la fase due del campionato…E quando scatterà la fase due dei bar e dei ristoranti? E la fase due della scuola e dell’università? Quando scatterà la fase due della pizza?…”

