Coronavirus, il bollettino dell’8 aprile: 1.195 nuovi contagi, record di guariti (2.099). Guerra (Oms): “Riaperture? Il rischio è ancora alto”

ALTRE NOTIZIE – Questo il bollettino emesso oggi, mercoledì 8 aprile, dalla Protezione Civile riguardo all’emergenza Coronavirus con tutti i nuovi dati del giorno.

Il numero dei nuovi contagiati rispetto a ieri sale di 1.195 , con una riduzione dei pazienti in terapia intensiva. I decessi sono stati 542, mentre il numero dei guariti è di 2.099, il più alto di sempre.

“Riapertura? I passi da fare sono parecchi. Avendo vista la curva, non c’è una diminuzione netta, ma c’è un rallentamento della trasmissione del virus. Questo significa che c’è un serbatoio di asintomatici che garantisce la trasmissione del virus. Non credo che il governo voglia procedere a un’apertura senza considerare questa rischiosità che è ancora molto alta“, le parole del professor Guerra in conferenza stampa.