Roma, pronto un triennale per Bonaventura: le cifre

ULTIME NEWS AS ROMA – Giacomo Bonaventura è uno dei nomi più caldi in chiave Roma in vista del prossimo mercato. Il giocatore, 30 anni, si libererà dal Milan a parametro zero e questo lo rende un boccone assai appetibile per diversi club del nostro campionato.

Tra queste c’è anche e soprattutto il club giallorosso che, riferisce il portale “Calciomercato.com”, è pronto ad offrire un contratto triennale al centrocampista rossonero.

Queste le cifre: 2 milioni di euro all’anno per tre anni, bonus compresi. Su Bonaventura sono in pressing anche Fiorentina e Torino.

Fonte: Calciomercato.com