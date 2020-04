Lotito guida il gruppo di club che vogliono giocare a tutti i costi: c’è anche la Roma

AS ROMA NEWS – In questi giorni si cerca spasmodicamente un modo per concludere questo campionato, anche se la divisione all’interno dei club di serie A è netta tra chi spinge in questa direzione e chi invece preferirebbe chiuderla qui, scrive oggi “Il Messaggero” (R. Buffoni).

Perché la vera incognita non è tanto il ripartire, che forse tra la fine di maggio e gli inizi di giugno potrebbe anche essere possibile, quanto avere la certezza di riuscire a terminare il campionato: cosa accadrebbe se dopo il ritorno in campo dovesse verificarsi anche un solo caso di positività?

E’ questa l’obiezione di fondo che divide anche la Lega di serie A tra chi vuol fare di tutto per tornare in campo, fazione capitanata dal presidente della Lazio Lotito che comprende diversi club tra cui anche la Roma, oltre Napoli, Verona, Bologna, Sassuolo e Lecce.

C’è poi chi vorrebbe chiuderla, come il Torino di Cairo e il Brescia di Cellino, oltre a Genoa e Sampdoria. C’è anche la terza posizione di chi non si espone, come la Juve, che però ha detto di non volere uno scudetto assegnato a tavolino, mentre l’Inter ha richiamato alle armi i suoi stranieri che erano stati lasciati liberi di tornarsene a casa.

