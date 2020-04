NOTIZIE ROMA CALCIO – La seconda vita di De Rossi, titola oggi “Il Tempo” (A. Austini). L’ex capitano della Roma reduce dall’esperienza al Boca Juniors è pronto a scrivere un libro tutto nuovo: la carriera da allenatore.

Il biondo di Ostia era pronto ad iscriversi al corso da allenatore “Seconda Categoria Uefa A” che gli avrebbe consentito di ottenere l’abilitazione per guidare una squadra in Primavera o in Serie C, ma ora è costretto in casa dalla quarantena e questo rallenta i suoi piani.

La sua idea dunque è quella di partire dal basso, per poi salire più in alto iscrivendosi qualche mese dopo, come da regolamenti, al Master di Coverciano (Uefa Pro). Ora ovviamente è tutto fermo e c’è l’ipotesi che, quando si ripartirà con le lezioni, i tempi saranno ridotti per ottenere il patentino in tempi più brevi.

Ma dove allenerà? L’ipotesi Roma non può che far parte delle opzioni, a maggior ragione se il papà Alberto decidesse davvero di chiudere il suo lungo cammino al timone della Primavera. Al momento però non risultano contatti tra Daniele e la dirigenza di Trigoria, con la quale non si è lasciato bene.

Fonte: Il Tempo (A. Austini)