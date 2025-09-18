Derby ad alta tensione, Gasp blinda Trigoria

Sarà un derby carico di elettricità quello che domenica vedrà di fronte Roma e Lazio. Entrambe arrivano alla stracittadina reduci da un ko che ha lasciato scorie pesanti: i giallorossi battuti 1-0 dal Torino, i biancocelesti caduti a Sassuolo. Una vigilia che non conosce serenità, con pressioni e malumori che rendono la sfida ancora più delicata.

Per la Roma di Gasperini, il derby rappresenta già un crocevia. Dopo due vittorie nelle prime giornate e lo scivolone dell’Olimpico contro i granata, serve subito una reazione. Il problema resta il gol: appena due in tre partite, bottino troppo magro per una squadra che ambisce ai vertici. Ecco perché a Trigoria si lavora senza tregua per ritrovare concretezza sotto porta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gasperini ha deciso di blindare gli allenamenti. Niente fotografi, niente staff dei social: porte chiuse e massima concentrazione, per preparare nel dettaglio mosse e contromosse. Il tecnico piemontese sa che molto passerà dai piedi di Angelino e Wesley, chiamati a servire palloni più puliti a Evan Ferguson, ancora a caccia del suo primo gol in giallorosso.

Ma non c’è solo la fase offensiva. Gasperini sta affinando anche i meccanismi di pressing alto, con Cristante e Koné pronti a disturbare la costruzione dal basso della Lazio, e Ferguson incaricato di mordere Romagnoli per togliere respiro all’avvio del gioco biancoceleste. L’idea è avere una Roma corta, aggressiva, capace di colpire appena riconquista il pallone.

Un derby che non sarà solo questione di tecnica, ma soprattutto di nervi. E Gasperini lo sa bene: blindare Trigoria significa provare a costruire dentro lo spogliatoio quell’unità e quella concentrazione necessarie per trasformare la tensione in energia positiva.

