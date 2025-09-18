Di Biagio: “Quello che sta subendo Pellegrini è inaccettabile”

È sempre derby, anche da Riad. Luigi Di Biagio, oggi ct dell’Under 23 dell’Arabia Saudita, risponde al telefono e parte subito deciso: «Mi faccia dire una cosa, prima di tutto: quello che sta subendo Pellegrini è inaccettabile. Qui un po’ tutti hanno la memoria corta: parliamo di un calciatore che con la Roma ha segnato 55 gol, mica uno. E invece niente. Lorenzo ha alzato una coppa con la Roma, ce lo ricordiamo? O funziona così: la coppa l’ha vinta solo Mourinho, ma quando si perdono le partite è colpa di Pellegrini? Non è giusto».

Poi il discorso vira sui singoli, a partire da Koné: «Segna poco? Sì, certo. Ma se andiamo con la lente, riusciremo a trovare difetti in ogni giocatore. Il francese è un centrocampista dalle potenzialità enormi».

E c’è spazio anche per Cristante, punto fermo di ogni allenatore: «Se la Roma ha cambiato mille tecnici e tutti alla fine scelgono Cristante, cosa vuol dire? Che il ragazzo ha un valore che non tutti riescono a cogliere. L’errore è più visibile rispetto alle cento corse in più che Bryan fa ogni partita. Il problema è che di calcio parlano tutti, ma non tutti se ne intendono. Non toccatemi Cristante: è stato un mio ragazzo nell’Under 21, divento pazzo quando viene messo in discussione».

Sguardo infine alla Roma di Gasperini: «Deve quantomeno lottare per il quarto posto, esserci fino alla fine. Vedo un campionato molto aperto, lì in alto».

LEGGI ANCHE – Pruzzo: “Dovbyk va recuperato, è l’opposto di Ferguson”

Fonte: Il Corriere della Sera