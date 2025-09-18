Di Biagio: “Quello che sta subendo Pellegrini è inaccettabile”

È sempre derby, anche da Riad. Luigi Di Biagio, oggi ct dell’Under 23 dell’Arabia Saudita, risponde al telefono e parte subito deciso: «Mi faccia dire una cosa, prima di tutto: quello che sta subendo Pellegrini è inaccettabile. Qui un po’ tutti hanno la memoria corta: parliamo di un calciatore che con la Roma ha segnato 55 gol, mica uno. E invece niente. Lorenzo ha alzato una coppa con la Roma, ce lo ricordiamo? O funziona così: la coppa l’ha vinta solo Mourinho, ma quando si perdono le partite è colpa di Pellegrini? Non è giusto».
Poi il discorso vira sui singoli, a partire da Koné: «Segna poco? Sì, certo. Ma se andiamo con la lente, riusciremo a trovare difetti in ogni giocatore. Il francese è un centrocampista dalle potenzialità enormi».
E c’è spazio anche per Cristante, punto fermo di ogni allenatore: «Se la Roma ha cambiato mille tecnici e tutti alla fine scelgono Cristante, cosa vuol dire? Che il ragazzo ha un valore che non tutti riescono a cogliere. L’errore è più visibile rispetto alle cento corse in più che Bryan fa ogni partita. Il problema è che di calcio parlano tutti, ma non tutti se ne intendono. Non toccatemi Cristante: è stato un mio ragazzo nell’Under 21, divento pazzo quando viene messo in discussione».
Sguardo infine alla Roma di Gasperini: «Deve quantomeno lottare per il quarto posto, esserci fino alla fine. Vedo un campionato molto aperto, lì in alto».
Fonte: Il Corriere della Sera
Quindi se trotterelli per un paio d’anni, visto il pregresso, la società deve giocare con un uomo in meno e neanche i tifosi si possono infastidire.
poi ti chiedi perché non tutti possono fare l’allenatore di successo.
Don hai detto giusto condivido tutto. Vorrei solo aggiungere che i calciatori, specie di serie A, sono privilegiati e figure pubbliche e quindi esposte a elogi e critiche.
Quello che sta subendo chi? gioca male, e’ sempre rotto… alla Roma costa un botto!!! ma pensate a cosa sta subendo la Roma da lui.
Romano, io non contesto a prescindere Pellegrini, se lo fa giocare e indossa la maglia lo sostengo a priori.
quello che non capisco è il negazionismo dei giornalai e dei soggetti tipo Di Biagio, a posteriori l’alzata di scudi a tutti i costi è ridicola.
Incredibile come Pellegrini abbia tutta la stampa dalla sua parte… adesso anche di biagio… ma cosa centrava Pellegrini adesso … e’ infortunato … o questa intervista e’ stata fatta un anno fa o questo non sta bene!!!
Bravo.
Non tutti riescono sempre a cogliere quando ti ribaltano il piano. Pellegrini non ha la tifoseria contro (anche allo stadio, non è stato fischiato sempre, e pure da ultimo), mentre è vero che ha strenui difensori anche di fronte a prestazioni impalpabili.
A Roma siamo troppo buoni coi calciatori.
No, il fatto è che ha tutti i tifosi contro, che si sono convinti (o lasciati convincere) che lui è il male della roma e che per questo va fischiato, marginalizzato e criticato in ogni frangente. A quanto sembra l’idea prevalente è che questa sia la strada giusta per farlo fruttare… Anche Marione sarebbe d’accordo, io no.
La difesa ad oltranza verso uno dei mali più grandi dell’as roma continua,poi la solita frase di encomio su cristante…”che il ragazzo ha un valore che nn tutti sanno cogliere”.Sto valore a roma lo vediamo da 8 anni.
Su Pellegrini non concordo con Di Biagio ma su Cristante ti do torto.
Tutti gli allenatore lo hanno schierato sempre, segno che il valore c’è ed alla fine è sempre titolare. Semmai si può discutere sul fatto che la società non è in grado di mettere a disposizione degli allenatori una valida alternativa a lui. Ma questo è un altro discorso.
@Rod, se l’alternativa a Cristante è Gonzalo Villar, Ebrima Darboe, Camara o Tahirovic, posso dormì sonni tranquilli pure io, sarò sempre titolare.
Beh, mi sia consentito dire che le cose ” inaccettabili ” nella vita sono altre.
Un peronaggio pubblico , professionista nel suo lavoro, dovrebbe mettere in conto che le proprie fortune salariali e di stile di vita quasi sempre hanno un prezzo da pagare in termini di privacy e gossip.
Sono sempre stato il primo a rimarcare i numeri di Lorenzo ed invitare all’equilibrio cio’ nonostante l’usufruitore del biglietto, l’appassionato, il tifoso, lo sportivo hanno sempre il diritto di avere un opinione ( per quanto discutibile e faziosa)!
Pellegrini puo’ replicare ogni critica con le prestazioni ! Per un appassionato di calcio quelle sono le uniche argomentazioni insindacabili!
Il resto sono chiacchere
Wise, prima di essere un impiegato, addetto alle vendite, autista o avvocato, sei un UOMO. E non esiste mai nella vita che Lorenzo Pellegrini debba chiudere ai commenti il profilo instagram perché i tifosi insultano i figli.
Mi dispiace, ma il prezzo del biglietto che pagate, o dell’abbonamento di Dazn, non contempla la possibilità di avviare la macchina del fango in atto per questo ragazzo, che poi non riguarda altri che prendono più di lui e che rendono meno.
Che dire…definitivo.
Tifosogiallorosso non sono daccordo. Ma tu lhai visto quello che ha fatto in campo l’anno scorso ogni volta che entrava?
TG eri così accalorato quando Juan Jesus dovette fare la medesima cosa per la valanga di insulti (pure di stampo razzista) che ricevette dai soliti leoni da tastiera?
O la giustificazione vale solo per Pellegrini?
JJ era meno UOMO?
Juan Jesus poi è andato al Napoli come un reietto e ha vinto un paio di scudetti ritagliandosi il suo bello spazio, sia con Spalletti sia con Conte.
Il fenomeno degli haters e degli stalker, è un male con cui i personaggi pubblici che hanno dei profili social convivono da più di un decennio ormai (soprattutto le donne famose e non). Sono stati scritti valanghe di saggi sociologici su questo tema e gran parte dei peronaggi che hanno milioni di follower in genere fanno gestire i profili a delle agenzie o a un media manger e comunque tutti noi dovremmo aver sviluppato anticorpi verso questo triste fenomeno.
Tra questa categoria di personaggi pubblici, gli sprtivi ma meglio ancor i calciatori, possiedono tutte le armi per difendersi, la più importante è la prestazione sul campo. Nel calcio in particolare il tifo è esasperato sin dalle giovanili, inutile dire del trattamento che gli adulti riservano agli avversari dei figli, agli arbitri e peggio alle arbitre. Ne consegue che l’uomo Pellegrini, ma vale per tutti, pur nelle sue fragilità umane, dovrebbe essere vaccinato verso tale fenomeno. Il problema che invece ci raccontiamo da mesi su questo forum riguarda la questione tecnica rispetto alla nostra squadra del cuore. Prestazioni scialbe, comportamenti talvolta incomprensibili, dichiarazioni un pochino pretenziose e poi più semplicemente il fatto che Lorenzo è con noi da tanto tempo, fa parte della vecchia guardia, e purtroppo né lui né gli altri senatori sono stati in grado di riportarci in CL, quindi come tifosi esigiamo sepmlicemente un cambiamento vero nella rosa, auspicando di vedere giovani affamati, forti e in grado di farci tornare in alto.
tifoso, hai chiaramente frainteso il concetto.
Non mi riferisco ai ” SUB-UMANI”, agli haters che sfogano la propria piccolezza cerebrale da dietro una tastiera o ai fanatici che ti aspettano sotto casa!
Dico che se fai il calciatore a quel livello non ti puoi permettere di lasciarti influenzare dai fischi o dagli striscioni , non puoi permetterti di esaltarti se la stampa amica loda i tuoi numeri.
Lorenzo e’ ben visto da tutti gli addetti ai lavori probabilmente perche’ e’ davvero un bravo ragazzo, pulito ed educato….ma si potra’ dire senza il rischio di essere annoverato tra i sovversivi o i nemici di Pellegrini che sono 2 anni che nn la struscia???
Il mio era un invito speranzoso a dare risposte sul campo e nn in interviste preparate a tavolino!
No Wise, non si può dire che sono due anni che non la struscia perché due anni fa ha segnato 10 goal da centrocampista. E non sono pochi. E’ una errata rappresentazione della realtà, la tua. Si può dire che lo scorso anno ha giocato male – e comunque, nel grigiore della stagione, ti ha fatto vincere un derby – e sono d’accordo con te.
Ti faccio una domanda personale: alla domanda “chi sei?” cosa rispondi? Un impiegato? No. Io a questa domanda non rispondo enunciando il mio ruolo nel processo produttivo, ma chi sono, la mia provenienza, quanti anni ho e soprattutto parlo di quello che amo e non amo fare. Questo perché prima di essere quel ruolo, sono una PERSONA. E loro sono persone. Certo, meglio soffrire con 10 mln di euro sul conto, che con 5/6 mila. Ma la sofferenza non ha prezzo.
Qualche settimana fa, abbiamo visto Julio Sergio perdere un figlio: una cosa drammatica. Sicuramente quel ragazzo avrà avuto a disposizioni cure che né tu né io potremmo permetterci, ma pensi che il papà abbia sofferto meno di quanto avrei sofferto io o te? E’ questo il punto: va ricondotto tutto alla dimensione che merita. Questi ragazzi, guadagnano tanti soldi perché ci compriamo le maglie, gli abbonamenti allo stadio e alla TV: muovono tanti soldi ed è giusto che siano loro a guadagnare, visto che sono i protagonisti. Ma questo non giustifica il vostro tentativo di vendetta sociale.
@drastico da te non mi aspetto domande intelligenti. E sei una piacevole conferma. CERTAMENTE che ero indignato. Per me, Jesus, era un ottimo panchinaro. E la gente che offende per il colore della pelle, mi fa schifo. Come quella che passa il tempo sui social a insultare un ragazzo, i suoi figli, o augurare un brutto male, come accaduto a De Rossi.
Se non vi rendete conto che ci sia qualcosa di sbagliato in tutto questo, allora capisco molto bene perché il mondo sta andando a rotoli
Di Biagio, Di Biagio, pure tu…
Entrambi i giocatori sono a un passo dal record di presenze all time, guadagnano ottimi stipendi, non giocano in Champions da sei anni, uno ha preso un paio di fischi e l’altro nemmeno quelli. Tutti gli allenatori fanno giocare Cristante tranne il CT, e per LP7 assistiamo da mesi a uno stillicidio di articoli a favore di un posto da titolare del calciatore.
Quindi di grazia cosa starebbero subendo i due?
(per dire, solo ieri la mia macchina si è fermata cinque volte e il meccanico ha detto che costerà qualche centinaio di euro e nemmeno la soddisfazione di vedere la Roma giocare di mercoledì sera, quindi forse siamo noi che stiamo subendo qualcosa.)
Ti racconto una barzelletta.
Un automobilista sente alla radio che “c’è un pazzo che guida contromano in autostrada!”. Lui, incredulo, risponde: “Un pazzo? Ma ce ne sono duecento!”.
Il problema dei capri espiatori è che dietro, c’è sempre un soggetto insoddisfatto che formula queste “brillanti teorie”.
Gira e ti rigira,alla fine tutti i discorsi de ‘sti fenomeni che rilasciano interviste vertono intorno a Pellegrini e Cristante…Come se fossero la panacea della Roma…Ma magari lo fossero! Aggiungo io…
Porello, sta subendo uno stipendio da top player assoluto quando in due anni il suo contributo è stato tra lo zero e il negativo, a Roma non esistono giocatori antipatici alla tifoseria, esiste chi gioca bene e viene elogiato anche se ha zero professionalità (tipo il Ninja) e chi gioca male e anche se è una brava persona o il capitano della Roma viene criticato, punto. Se Pellegrini fa 10 goal quest’anno nessun tifoso gli dice di andarsene, anzi, tranquillo, qui si giudica chi gioca male e, oltretutto, sembra non metterci le grinta giusta. Oppure dovremmo giudicarlo in base a quello che ha fatto 3 anni fa o più? Follia.
Vorrei subire io quello che sta subendo Pellegrini con 5 mln di ingaggio l’anno. Povero.
l’unica cosa inaccettabile è questo continuare a difendere l’indifendibile, solo a Roma ste cose
Dichiarazioni che rasentano la mediocrità assoluta.
Il male della Roma è sempre lo stesso, si pretende di campare di rendita. Usare la parola “inaccettabile”, per stigmatizzare la perdita del posto da titolare di Pellegrini, significa proprio questo. Qui a Roma, più che da altre parti, i giocatori si sentono autorizzati a fare i padroni. Fronde agli allenatori, bizze sui trasferimenti, capricci sui rinnovi. Poi in campo vediamo gente che guadagna 10 volte meno rendere 10 volte più dei nostri. Da tifoso, credo che sia inaccettabile soprattuto questo e purtroppo qui a Roma è una regola
Mi piacerebbe chiedere a Di Biagio come mai per due fenomeni simili la Roma in 8 anni circa non abbia mai dovuto rispedire al mittente offerte non dico faraoniche, ma nemmeno i 40 mln che l’Inter ha messo sul piatto per Koné.
Pellegrini per 4 anni ha avuto una clausola rescissoria (pretesa da Pocetta) di 30 mln pagabili in due anni: si è presentato qualcuno?
Qualcuno ha mai almeno pareggiato il prezzo che la Roma ha pagato per Cristante 7 anni fa di 28 mln?
Evidentemente al mondo ci sono tanti addetti ai lavori poco competenti di calcio, inclusi i CT della nazionale italiana più scarsa della storia che ai due hanno riservato 79 presenze complessive, oltre la metà delle quali da subentranti.
Simone Perrotta ne vanta 48 in un’epoca in cui la nazionale si qualificava al mondiale con la pipa in bocca e partiva sempre nel novero delle favorite.
E’ vero hanno vinto una coppa, la Conference, che evidentemente rappresenta bene la loro dimensione.
Applausi. E comunque a Tirana ci siamo divertiti.
Forse significa che tutti i tecnici non hanno avuto nulla di meglio al posto del buon Bryan? Per chiarezza a me Cristante non dispiace, dà tutto, corre, raddoppia e prova a costruire. Certo che se nel suo ruolo mi porti Aouar, Lefee, Villar, Darboe, Tahirovic etc è normale che giochi lui. Io per esempio avrei concesso più spazio a Gourna Douath così come auspico una rapida ascesa di El Anaoui, che è un gran recuperatore di palloni nonché dotato di strappo in conduzione palla.
Su Pellegrini dico solo una cosa : purtroppo il calcio non aspetta nessuno e tantomeno si può vivere di riconoscenza. Hic et nunc dicevano gli antichi Romani.
Su Zaniolo ci prese in pieno, mica avrà ragione anche su questi due? dite di no, vero?
Zaniolo con o senza i due crociati?
sulle sue capacità intellettive, crociati a parte
Questa cosa è senza speranze. Non capisco. Magari ti riferisci a quando aveva messo fuori Zaniolo e Kean. Nel qual caso ci avrebbe preso al 50% perché avere Kean oggi alla Roma sarebbe tanta roba.
Sono sincero: il calcio è pieno di storie, mi pare chiaro che volendo ne uscirà sempre fuori una da utilizzare per farsi carucci. Al contrario i risultati, i fatti e almeno in parte l’obbiettività nel giudicare le prestazine sportive dei tesserati dell’ASR…beh sono cose che parlano chiaro. I senatori non giocano in CL da sei anni, e negli ultmi due le prestazioni di due o tre di loro si sono fatte inguardabili, chi più chi meno. Possiamo cambiare giocatori in rosa per provare a qualificarci alla prossima Champions?
Io lo Zaniolo pre-crociati non lo ricordo così stupido e poco professionale come si è dimostrato dopo.
Sì, qualche marachella tipo quella in coppia con Kean, ma nulla che non abbiano fatto prima di lui altre centinaia di giocatori, soprattutto molto giovani.
Né Di Francesco né Fonseca avevano avuto nulla da ridire riguardo la sua attitudine finché non si è sfasciato.
Dopo evidentemente una psiche di per sé non equilibratissima ha ricevuto il colpo di grazia dalle difficoltà riscontrate a riproporsi come quello che da tutti veniva indicato il giocatore italiano più promettente, destinato ad una luminosa carriera.
Sai, vedere un sogno spezzato a 21 anni non è semplice psicologicamente parlando, ci vorrebbe innanzitutto accanto a te una famiglia sana, cosa che mi sembra a lui sia mancata.
Non lo assolvo certamente, qualche attenuante gliela concedo però.
Oltre al rendimento deficitario e alla vicissitudini fisiche, non sarà che sono proprio certe difese non richieste a renderlo meno simpatico?
direi
bravo mister, su Pellegrini idem sentire
Fortuna che il tempo si porta via non solo le chiacchiere…..attendo gennaio e giugno con ansia……
