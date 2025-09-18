Il terzino giallorosso Wesley non è presente nell’allenamento che sta svolgendo la Roma questa mattina a Trigoria a pochi giorni dal derby contro la Lazio, in programma domenica prossima alle 12:30.
Il calciatore, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su X in questi minuti, è fermo ai box per colpa di un virus gastro-intestinale che lo ha messo fuori gioco.
#Wesley assente dall’allenamento odierno per problemi gastrointestinali#ASRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 18, 2025
A pochi giorni dal derby andranno monitorate nelle prossime ore le condizioni del calciatore: la sua presenza al momento non sembra essere in dubbio.
LEGGI ANCHE: Gasp blinda Trigoria in vista del derby
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
oggi e’ giovedi, direi che ce la fa.
gioca rench
che dovemo da di piove sempre sul bagnato io spero che recupera sempre sempre forza Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.