Roma, problema gastrointestinale per Wesley: out dall’allenamento odierno

Il terzino giallorosso Wesley non è presente nell’allenamento che sta svolgendo la Roma questa mattina a Trigoria a pochi giorni dal derby contro la Lazio, in programma domenica prossima alle 12:30.

Il calciatore, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su X in questi minuti, è fermo ai box per colpa di un virus gastro-intestinale che lo ha messo fuori gioco.

A pochi giorni dal derby andranno monitorate nelle prossime ore le condizioni del calciatore: la sua presenza al momento non sembra essere in dubbio.
