“ON AIR!” – GRAZIANI: “Basta coi finti nove, serve Ferguson lì davanti”, PES: “Pellegrini? Non so perchè dovrebbe giocare lui e non El Aynaoui”, PRUZZO: “Derby? Faccio fatica a trovare protagonisti in campo”

Ciccio Graziani (Rete Sport): ” Gasperini e Sarri sono due bravi tecnici, valuteranno le situazioni e poi decideranno anche in base a come giocano le squadre avversario, ma le magie non le fa nessuno. La qualità dei calciatori è quella, Gasperini che può fare, deve solo tirare fuori il meglio dai giocatori che secondo lui sono quelli più giusti per vincere. L’importante è che giochi Ferguson, serve un punto di riferimento lì davanti, non questi finti nove…ma ragazzi su, il calcio è una cosa semplice, quando la vogliamo fare complicata poi escono fuori le storture come quelle di domenica scorsa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Credo che Gasperini non possa derogare dal tipo di atteggiamento che chiede alla sua squadra. Poi la tattica cambia in base alle qualità dei singoli giocatori: se gioca El Shaarawy o gioca Pisilli cambia la tattica della squadra, ma su atteggiamento, intensità, marcature, duelli, non penso che Gasperini possa derogare. La sorpresa enorme è se giocassero Ferguson e Dovbyk insieme, ma sull’atteggiamento io mi aspetto una Roma aggressiva, alla Gasperini…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La battuta di arresto col Toro ha generato un pessimismo cosmico in parte esagerato. La prestazione è stata sicuramente deludente, ma serve prudenza. Si passa da un eccesso a un altro, dall’esaltazione al pessimismo più cupo. Dovbyk? Abbiamo capito che sarà la riserva di Ferguson, ma se non gioca manco quando non lo fa l’irlandese…non so se è una metodica di Gasperini per stimolare il ragazzo, ma come ci saremmo sentiti noi al suo posto? Forse non lo avremmo accettato al 100%…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Nei giorni antecedenti al Torino, Ferguson era rientrato con un enorme stato di fatica accumulato, e la scelta di non farlo giocare è stata indotta dallo stesso Ferguson. Per quanto riguarda Dovbyk, l’attaccante non ha dato segnali positivi. E’ stato un problema di atteggiamenti negli allenamenti, so che il giocatore dopo il ritorno dalla nazionale non ha avuto quella predisposizione tipica di un calciatore che vuole essere protagonista. E con Gasperini non giochi se hai questo atteggiamento, e io dico per fortuna…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se Ranieri, a cui vogliamo bene, dovesse fare o dire qualcosa di sbagliato, almeno secondo noi, lo diremmo. Io non mi porto nessuno appresso. Nessuno. L’unico che mi porto appresso è Francesco Totti, che è stato il giocatore più importante della Roma, altro che Pellegrini, che è stato quello che ha segnato di più, altro che Pellegrini, che è stato il simbolo della Roma in tutto il mondo, altro che Pellegrini…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “El Shaarawy sta facendo fatica, El Aynaoui non mi sembra un trequartista eccezionale, e Bailey si è subito infortunato…Allora, visto che dobbiamo mettere un giocatore alle spalle di Ferguson, perchè non mettere Pellegrini? Ragazzi, è il derby, e per me queste cose contano. Se proprio vuoi sperare di risvegliare il carattere e la speranza di questo ragazzo, quale occasione migliore di buttarlo in campo nel derby?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pellegrini nel derby? Io dico no, non so per quale motivo dovrebbe giocare dopo quattro mesi di inattività…Non capisco perchè Pellegrini dovrebbe avere più chance di El Aynaoui…Secondo me il primo tempo col Torino non ha dato giustizia a El Aynaoui, buttato lì davanti senza uno schema, senza una posizione fissa…lui può diventare trequartista se parte da dietro, ma non può essere messo spalle alla porta a fare un lavoro non suo. E’ anche giusto apprezzare le qualità di un ragazzo che è stato pagato 25 milioni, che si allena due mesi con la Roma…perchè dovrebbe giocare al suo posto un giocatore che è fermo da maggio?…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “El Aynaoui titolare domenica? Io dico sì in assoluto, perchè a me il giocatore non dispiace per niente. L’interrogativo è: mediano o trequartista? Io dico mediano con Konè, con El Shaarawy a sinistra. Sarebbe forse una formazione sfacciata con tre punte e uno che spinge molto come El Aynaoui, ma è una soluzione che mi intriga…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stiamo cercando possibili protagonisti in campo e poi ci accorgiamo che gli allenatori sono quelli che possono fare la differenza. Gasp non ha mai vissuto il derby di Roma, ma ha fatto i derby di Genova che sono addirittura allo stesso livello di adrenalina. Bisogna mandare in campo la squadra dandole le certezze, la tranquillità che ti permetterà di affrontare la partita nel modo migliore. Sinceramente faccio fatica a trovare protagonisti in campo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Credo che Gasperini goda di una situazione più favorevole rispetto a Sarri dal punto di vista ambientale. Sono due grandi allenatori con filosofie completamente diverse, ma possono incidere entrambi. Però alla fine saranno determinanti i giocatori. A vederla così, è più da derby l’idea di calcio di Gasperini, che vuole la battaglia uno contro uno in mezzo al campo, ma c’è anche da dire che Sarri ha fatto spesso bene nei derby…”

