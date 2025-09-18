Lotito: “Lazio società più forte dal punto di vista economico. Roma, Inter e Milan stanno in mezzo alla me**a”

A pochi giorni dal derby a scaldare l’atmosfera nella Capitale, già incandescente in vista della sfida di domenica, ci ha pensato anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Nel corso di una telefonata con un tifoso biancoceleste in cui il supporter si lamentava della situazione che sta vivendo la Lazio e di quella che ha vissuto in estate a causa del mercato bloccato, Claudio Lotito si è sfogato attaccando, tra le altre, anche la Roma.

“Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato. Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, come ha fatto la gestione successiva.

Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci metto tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da”.

