Lotito: “Lazio società più forte dal punto di vista economico. Roma, Inter e Milan stanno in mezzo alla me**a”

A pochi giorni dal derby a scaldare l’atmosfera nella Capitale, già incandescente in vista della sfida di domenica, ci ha pensato anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito.
Nel corso di una telefonata con un tifoso biancoceleste in cui il supporter si lamentava della situazione che sta vivendo la Lazio e di quella che ha vissuto in estate a causa del mercato bloccato, Claudio Lotito si è sfogato attaccando, tra le altre, anche la Roma.
“Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato. Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, come ha fatto la gestione successiva.
Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci metto tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da”.
che signore!!!
Caro Lotirchio, non hai fatto l’aumento di capitale perché per te sarebbe stato meglio perdere un braccio anziché tirare fuori la pecunia. Detto questo, aggiungo che devi restare a capo della Lazzie, visto che ogni tanto mi allieti la giornata con le tue esternazioni. Forza ROMA sempre.
TSO…..
che delicato
Ho sempre sostenuto e sempre sosterrò, che Lotito è il miglior presidente della Lazio per me giallorosso…!!!!
🤪😜😂😂😂👍👍👍
non si accorge che la Lazio non sta nella m….da…. perché c’è sempre stata …..
non se ne accorge perché non si vede la differenza…
Ma veramente dobbiamo commentare Lotito che parla al telefono con un tifoso?
Ma dai, su…
AHAHAHAH!
Anche se in parte è vero quello che dice… La Lazio non sta messa malissimo, ma solo male, grazie allo smalmadebiti e al fatto che non ha liquidità perché quella se la ciuccia tutta lui
nella m☆☆da ci stai tu, zoticone ignorante
SFR
ahahahahhahahahahahahhah i debiti della Roma sono per la maggior parte verso i propri soci ossia i friedkin e a differenza della Lazio noi abbiamo previsto un aumento di capitale per fine anno da oltre 600 milioni. adesso la m****** se la magnasse
Grande Panzone! Resisti per tutti noi e poi dalla a tuo figlio che è un tipo sveglio, si vede che ha ripreso da te.
Il connubio Lotito/Lazio deve perdurare nei secoli.
Infatti hai fatto un mercato faraonico!
la lazzio sta in mezzo alla m**da dal 1900
Pure i suoi tifosi lo disprezzano!
La differenza è che tu devi cercar gli € ogni mese,
a volte non li trovi e finisce come st’estate,
Noi e le milanesi siamo in mano a gruppi con patrimonializzazioni miliardarie che infatti si sono fatte carico dei debiti senza spalmarli in 25 anni grazie alle conoscenze politiche
(e che conoscenze!).
A prescindere dall’argomento di conversazione, a me fa impazzire il fatto che lui parli con chiunque gli telefoni 😂
il polpettone ce na’ sempre una prima del derby !!!
Signori prego accomodatevi il circo inizia… buon divertimento con lo spettacolo .😂😂
Solite provocazioni per derby..Ignorare questo sofficino di lardo.
Lo adoro!!! Preservatelo per favore 🙏🙏
ma che. s e magnato il cinghiale di obelix
