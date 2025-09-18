ULTIME DA TRIGORIA – Grattacapi per Gasp in vista del derby: stop per Hermoso, out Wesley

Non arrivano buone notizie da Trigoria a pochi giorni dal derby contro la Lazio. Nella seduta odierna di giovedì 18 settembre, la Roma ha dovuto fare i conti con due defezioni che rischiano di complicare i piani di Gasperini.
Wesley non ha preso parte all’allenamento mattutino a causa di problemi gastrointestinali: lo staff giallorosso confida in un rapido recupero, ma la sua presenza per la stracittadina resta al momento in dubbio.
Preoccupano di più le condizioni di Mario Hermoso, che ha accusato un risentimento al polpaccio durante la sessione, e più precisamente al muscolo soleo della gamba destra. Il difensore spagnolo, subito sottoposto ad accertamenti, non ha riportato lesioni ma andrà valutato giorno per giorno: la sua presenza nel derby è in dubbio.
Un campanello d’allarme in più per Gasperini, che sperava di avvicinarsi al derby con il gruppo al completo. Ora il tecnico dovrà attendere l’evoluzione delle condizioni di Hermoso e Wesley prima di sciogliere i dubbi di formazione.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ho capito,
ma se abbiamo tenuto Mancini e Ndicka,
abbiamo comprato altri due centrali,
adesso pure l’assenza di Hermoso deve diventare un problema????
Però Hermoso ha sempre giocato titolare il che significa che Gasperini lo considera avanti agli altri.
Anto, a me Hermoso non è che mi faccia impazzire. spesso è in ritardo, specie nelle uscite. non credo sia un problema.
è il momento che iniziano a timbrare il cartellino anche i nuovi
Rensch saprà sostituire a meglio Wesley ne sono sicuro. Probabile Celik per Hermoso per avere qualche certezza in più sulla catena di destra anche se personalmente preferirei Ghilardi.
Numericamente non è un problema se manca Hermoso.
nun se po’ anda avanti così ma veramente Trigoria e diventata un ospedale riunito ma di tutto questo che sta succedendo ai giocatori mi sapete dire di chi è la colpa mo pure mo pure Hermoso ! sempre sempre forza Roma
visto che significa parlare prima vero casano…… visto che hai detto…..io mi gratto sempre quando li leggo
Wesley ha fatto un gol fortunoso ed è letteralmente scomparso. hermoso oggettivamente è stato sempre uno dei migliori in campo e mettere celick mi impaurisce
si salvi chi può…… comunque sempre forza magica facce sogna’
Contro Zaccagni che è rapido e tecnico nei cambi di direzione meglio un centrale più agile di Hermoso.
Abbiamo Celik e Ghilardi a mio avviso più adatti, senza considerare il giovane polacco che a dispetto della mole è piuttosto veloce, pertanto non tutti i mali vengono per nuocere.
Quanto a Wesley confido che in tre giorni gli passi, ma se così non fosse abbiamo Rensch.
L’assenza pesante sarà Dybala, non tanto dall’inizio dove serve uno che faccia pressing tipo El Aynaoui, ma a gara in corso sarebbe servito come il pane.
Acciaccati, adattati e incompleti, come da anni ormai… ma contro una lanzie scandalosa dovrebbe bastare. Nessun alibi, correre, lottare su ogni pallone dal primo secondo. Battere la lanzie e questa lanzie in particolare è il minimo da fare.
Forza Roma
Gli infortuni ci sono sempre stati purtroppo, ma io da anni ripeto sempre la stessa cosa: fate le preparazioni a 40 gradi e sul livello del mare e’ un errore! Le preparazioni si fanno a n montagna per 15 giorni poi le amichevoli devono andando a salire come difficolta’! Infatti chi lo fa ha meno infortuni muscolari!!Mica erano sveni quelli di prima? Ma oggi si pensa solo ad altro B cassate con inutili viaggi ed ecco i risultati.! Vedo che abche Gasperini si e’ adattato! Che tristezza!
