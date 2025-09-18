ULTIME DA TRIGORIA – Grattacapi per Gasp in vista del derby: stop per Hermoso, out Wesley

Non arrivano buone notizie da Trigoria a pochi giorni dal derby contro la Lazio. Nella seduta odierna di giovedì 18 settembre, la Roma ha dovuto fare i conti con due defezioni che rischiano di complicare i piani di Gasperini.

Wesley non ha preso parte all’allenamento mattutino a causa di problemi gastrointestinali: lo staff giallorosso confida in un rapido recupero, ma la sua presenza per la stracittadina resta al momento in dubbio.

Preoccupano di più le condizioni di Mario Hermoso, che ha accusato un risentimento al polpaccio durante la sessione, e più precisamente al muscolo soleo della gamba destra. Il difensore spagnolo, subito sottoposto ad accertamenti, non ha riportato lesioni ma andrà valutato giorno per giorno: la sua presenza nel derby è in dubbio.

Un campanello d’allarme in più per Gasperini, che sperava di avvicinarsi al derby con il gruppo al completo. Ora il tecnico dovrà attendere l’evoluzione delle condizioni di Hermoso e Wesley prima di sciogliere i dubbi di formazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

