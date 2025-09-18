Mourinho si presenta al Benfica: “Il Fenerbahçe? Un errore, qui torno al mio livello”

Josè Mourinho è di nuovo sotto i riflettori: lo Special One ha firmato il suo nuovo contratto da allenatore del Benfica e, nel corso della sua prima conferenza stampa con il club portoghese, ha parlato apertamente del passato recente e del futuro.

Sul periodo al Fenerbahçe, conclusosi con l’esonero, Mourinho non si nasconde: “Ho fatto un errore andando al Fenerbahçe. Non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico. Ho dato tutto fino all’ultimo giorno. Ovviamente ho dovuto piangere, come sta facendo ora Bruno Lage, perché a nessuno piace andarsene. Allenare il Benfica significa tornare al mio livello”.

Il tecnico portoghese ha poi parlato del ritorno a Lisbona dopo 25 anni, sottolineando la sua maturità e la fame di successi che ancora lo anima: “Sono passati 25 anni, ma non sono qui per celebrare la mia carriera. La prima volta e oggi sono due fasi completamente diverse. Se qualcuno pensa che concluderò la mia carriera tra quattro o cinque anni, si sbaglia: sarò io a decidere quando fermarmi. Oggi ho più fame di quanta ne avessi 25 anni fa”.

Mourinho ha poi rivelato un lato più personale e riflessivo: “Come persona mi sono trasformato in meglio. Sono più altruista, meno egocentrico. Non sono io la cosa importante: il Benfica è importante, i tifosi sono importanti. Noi, allenatori e giocatori, siamo privilegiati, ma in 90 minuti rappresentiamo tutte queste persone”.

Infine, sulle critiche ricevute negli ultimi anni, Mourinho ha tirato le somme con pragmatismo: “Per alcuni ho due curriculum: uno brillante e uno meno fortunato. La parte negativa della mia carriera sono due finali europee perse negli ultimi cinque anni”.

LEGGI ANCHE – Da Trigoria, Hermoso si ferma: è in dubbio per il derby