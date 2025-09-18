FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 18 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:30 – Cama e Mannini al Mondiale U20

Dal 27 settembre al 20 ottobre andrà in scena in Cile il Mondiale Under 20 e tra le nazionali protagoniste c’è anche l’Italia del commissario tecnico Carmine Nunziata. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba e alla spedizione prenderanno parte 21 calciatori: nell’elenco figura anche il romanista Cristian Cama, oltre a Mattia Mannini, esterno di proprietà della Roma e attualmente in prestito alla Juve Stabia.

Ore 10:35 – Mourinho: “Il Benfica? Non c’ho pensato due volte”

Arrivato in Portogallo mercoledì, con una sciarpa del Benfica al collo, Josè Mourinho ha dichiarato: “Prima di salire sull’aereo, mi hanno chiesto se fossi interessato ad allenare il Benfica. E ho detto di sì, che potevo essere interessato. Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte: sono interessato. Quale allenatore direbbe di no al Benfica? Non io“. Per lui contratto di due anni.

Ore 9:30 – Gasp decide tra Elsha e El Aynaoui

Meno tre al derby e Gasperini studia le mosse per sostituire Dybala. Tra le ipotesi: la prima è quella di rivedere El Shaarawy al fianco di Soulé, ma, non è esclusa l’opzione El Aynaoui o Angelino alto a sinistra con Tsimikas alle sue spalle. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Wesley, già nove derby vissuti a 22 anni

Per Wesley il derby non è una novità assoluta. Il terzino brasiliano, 22 anni appena compiuti, ha già disputato nove stracittadine tra Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Domenica vivrà però il suo primo derby romano, con l’emozione di una sfida diversa da tutte le altre. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Derby, allerta e caso Di Bartolomei

Lazio-Roma vedrà 60mila spettatori all’Olimpico, ma cresce la tensione fuori dal campo. Il prefetto Giannini ha disposto il massimo dispiego di forze dell’ordine, con controlli da sabato sera e monitoraggio dei social dopo i 13 agenti feriti nell’ultima stracittadina. Intanto resta aperta la ferita per la targa in memoria di Agostino Di Bartolomei a Villa Lais, rimossa e mai ricollocata. (Il Messaggero)

