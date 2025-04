Derby Lazio-Roma, tensione nella zona dell’Olimpico: scontri tra tifosi e forze dell’ordine

AS ROMA NEWS – Situazione tesa fuori dall’Olimpico a poche ore dall’inizio del derby. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 17:30 circa 500 tifosi della Roma, alcuni dei quali a volto coperto, si sono radunati in piazza Mancini. Il gruppo ha poi proseguito lungo viale Pinturicchio con l’intento di raggiungere ponte Milvio, dove sarebbe avvenuto lo scontro con i tifosi della Lazio.

A impedire il contatto tra le due fazioni sono stati i reparti mobili di polizia e carabinieri, presenti sul posto con blindati e agenti in assetto antisommossa. Per contenere la situazione, le forze dell’ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni e sono riuscite a respingere entrambi i gruppi: i romanisti sono stati ricondotti verso piazza Mancini, mentre i laziali sono stati dispersi con l’ausilio di un idrante in direzione di piazzale di ponte Milvio.

Durante gli scontri, alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme dagli ultrà giallorossi, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per spegnere i roghi. Sul posto anche un paio di ambulanze, una delle quali per soccorrere una persona probabilmente colpita da un malore.

La situazione nei pressi dello stadio Olimpico resta tesa. Un elicottero della polizia continua a sorvolare l’area monitorando i movimenti dei tifosi e riprendendo tutto con le telecamere di bordo. Nel frattempo, sono già partite le indagini per identificare gli autori dell’assalto al cordone di sicurezza e agli ingressi di ponte Milvio.

Fonte: Corriere.it