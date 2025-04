Sorpresa Dybala: contro la Lazio va in panchina per stare vicino alla squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala ci sarà. Non in campo, certo, ma in panchina. Nonostante l’infortunio al tendine che lo ha messo fuori causa per il finale di stagione, l’argentino ha scelto comunque di essere presente questa sera all’Olimpico per sostenere da vicino i compagni in un momento cruciale della stagione.

Un segnale forte, non banale, da parte di uno dei leader tecnici ed emotivi di questa Roma, che non ha voluto lasciare sola la squadra nella sfida più sentita dell’anno. Dybala contro la Lazio siederà in panchina accanto a Ranieri e al resto dei compagni, pur sapendo di non poter mettere piede in campo.

Un gesto che testimonia quanto l’argentino sia coinvolto, quanto tenga a questa maglia e a questo gruppo. E forse anche quanto stia accelerando il suo recupero per rientrare al top per l’inizio della prossima stagione.

Giallorossi.net – T. De Cortis