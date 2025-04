GHISOLFI: “Allenatore? Sono rimasti pochi in lista. Cerchiamo qualcuno che abbia passione per il nostro progetto”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Lazio-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

Ultimo derby di Ranieri, quale sarà il suo ruolo nella prossima stagione?

“Claudio sta facendo un ottimo lavoro. E’ una figura importantissima, sarà un consigliere vicino a me e alla proprietà. Vogliamo dare stabilità”.

Che consiglio le ha dato per quanto riguarda l’allenatore?

“Cerchiamo un allenatore che avrà la stessa passione per il nostro progetto, che è grande. Il centenario è nel 2027, forse nel 2028 arriverà il nuovo stadio. Cerchiamo qualcuno che abbia questa vocazione per il progetto e che abbia un allineamento con noi e la proprietà. Sono pochi quelli rimasti in lista, ma stiamo lavorando per chiudere”.

Su Dovbyk e Saelemaekers?

“Dovbyk per me oggi ha cinquanta percento del suo potenziale, è una cosa fantastica. Quando sarà all’80 o 90 potrà essere il miglior attaccante della Serie A. Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui, vogliamo tenerlo”.