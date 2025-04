(LIVE!) LAZIO-ROMA, le formazioni ufficiali: Ranieri sceglie Pellegrini e Soulè alle spalle di Dovbyk

AS ROMA NEWS – Ultimo e fondamentale derby stagionale quello in programma questa sera all’Olimpico: la Lazio, oggi padrone di casa, affronta la Roma in una stracittadina che mette in palio molto di più del semplice primato cittadino. La squadra di Ranieri deve provare a bissare il successo dell’andata per scavalcare i ragazzi di Baroni e fare un passo fondamentale in questo rush finale che vale un posto in Europa.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet: Ranieri sceglie Konè e Paredes a centrocampo e rilancia Pellegrini con Soulè alle spalle di Dovbyk.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra la Capitale, possibili leggere precipitazioni durante il match. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma occhio a possibili sorprese da parte di mister Ranieri.

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Gila, Lazzari, Belahyane, Vecino, Basic, Dia, Noslin, Pedro, Tchaouna.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Sangaré, Cristante, Gourna-Douath, Pisilli, El Shaarawy, Baldanzi, Shomurodov.

ARBITRO: Sozza. Assistenti: Perotti-Rossi. Quarto uomo: Doveri. VAR: Meraviglia. AVAR: Di Paolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini