Destro al Genoa, manca l’ok della Roma che deve rinunciare a 2,5 milioni

NOTIZIE CALCIOMERCATO – Per l’ufficialità del passaggio di Mattia Destro al Genoa dal Bologna manca solo l’ok della Roma.

Il perché è presto detto: il giocatore era passato in Emilia-Romagna dalla Capitale nel 2015 per 8,5 milioni di euro più un bonus da 2,5 milioni legato ai 30 gol nelle prime tre stagioni o alla cessione del calciatore prima della scadenza del contratto.

Visto che tale contratto tra Destro e il Bologna scadrà solo tra sei mesi, è dunque chiaro che il Bologna non intende pagare il bonus per mandare in prestito il giocatore.

La Roma però, da parte sua, sarebbe pronta a dare il via libera all’operazione, rinunciando al bonus.

(Fonte: Il Resto del Carlino)