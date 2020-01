“ON AIR!” – CORSI: “Petagna? Spero che Friedkin ponga il veto”, MAGNI: “Sarebbe un errore che peserebbe per anni”, TRANI: “La Roma vorrebbe Mariano Diaz, ma c’è il problema costi”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Rete Sport): “Petagna? Capisco le parole di Fonseca, ma sono le società che fanno il mercato, non c’è niente da fare… Il discorso Petagna è vincolato a Mariano Diaz, che vorrebbero prendere ma ha dei costi molto alti. A me Mariano Diaz piace, mi sembra un giocatore straordinario e dal grande potenziale, però ha fatto davvero poco. Io continuo a dire che se la Roma deve dare via Under, allora si può mettere su un affare con l’Everton per avere Kean…”

Ricardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Questo nuovo gruppo, al netto della follia di Pallotta, dovrebbe diventare a breve il nuovo proprietario della Roma. Ma a me interessa Roma-Torino…questa Roma sembra essere diversa, il ds sembra essere più presente, più severo, molto a contatto con la squadra e con l’allenatore cosa che forse prima non succedeva. La Roma questa partita non può permettersi di non vincere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Petagna? Io spero che Friedkin si sbrighi a venire e metta un veto su questo acquisto… Ora vi spiego addirittura perchè Kalinic è meglio di Petagna: perchè se noi prendiamo Petagna gli facciamo un contratto di due o tre anni e ce lo dobbiamo tenere per tre anni, mentre Kalinic tra qualche mese non ci starà più… Facciamo così, quarti ci arriviamo anche senza Petagna, lasciamolo lì…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Petagna alla Roma non è che glielo regalano eh…la Roma farebbe un investimento, deve spendere soldi per avere Petagna… Fonseca potrebbe aver fatto strategia, negando di volerlo prendere per non fargli aumentare il valore…io ho il dubbio che quella dichiarazione sia vera e non sia solo strategia…magari lo ha detto per pagarlo cinque milioni in meno…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dzeko l’anno prossimo avrà una certa età, e se prendi Petagna tra un anno ti troverai lui con quattro anni di contratto, Dzeko con altri due anni in più e dovrai comprarne un altro… La Roma deve cercare di prendere un prestito che a giugno te ne puoi liberare e poi in estate ti scegli il centravanti… Stessa operazione di Kalinic? Si ma quello lo hai preso rotto… Il problema del centravanti non lo risolvi con Petagna, che sarà pure un buon giocatore ma non è l’attaccante su cui puoi puntare per i prossimi anni come il titolare. E se lo prendi rischi di fare un errore che ti pesa nelle campagne acquisti seguenti…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il Torino vive un momento difficile e per questo sarà una partita complicata, una squadra di Mazzarri con l’acqua alla gola è sempre dura da affrontare, ma la Roma è più forte dei granata e non mi aspetto un inizio del 2020 che non sia con una vittoria. Se batti i granata, poi la partita contro la Juventus diventa molto divertente… Spero che la Roma si presenti bene a quell’appuntamento perchè può essere una partita rivelatoria…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’affare con Friedkin si farà, ma secondo me in primavera perché bisogna ancora entrare bene in tutti i conti delle società con la due diligence. Al 90% sarà di Friedkin, resta quel dieci percento. Smalling va riscattato assolutamente, è arrivato ed è stato subito pronto…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Siamo vicini alla permanenza di Smalling alla Roma, da Trigoria offrono 18 mentre lo United vuole 20. L’inglese più la permanenza di Pellegrini e Zaniolo, da qui parte la nuova Roma di Friedkin. Tra quelle che circolano secondo me, per Fonseca, Mariano Diaz è l’opzione migliore, ma deve partire Kalinic il quale continua a rifiutare tutte le destinazioni proposte. Contro il Torino la formazione sarà la stessa che ha vinto a Firenze, con Florenzi in campo: si allontana l’ipotesi di cessione. Occhio che il Torino gioca con la difesa a tre, e per le squadre di Fonseca è spesso un problema, Per me, però, vince la Roma…”

