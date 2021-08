Detto, fatto: l’inno della Roma suonato con i giocatori in campo. E anche Mou si lascia andare

NOTIZIE AS ROMA – Detto, fatto. Josè Mourinho aveva mandato qualche giorno fa un messaggio alla società, chiedendo che l’inno “Roma, Roma” venisse suonato al momento dell‘ingresso in campo della squadra, e non prima.

E così ieri è stato subito accontentato. Merito anche del fatto che la Conference League non ha ancora un suo inno ufficiale da suonare a ridosso del fischio d’inizio, e così la Roma ha potuto trasmettere la sua canzone e caricare la squadra.

L’Olimpico è stato attraversato dalle note dell’inno di Venditti, con i quasi 30 mila sugli spalti che lo hanno intonato al cielo. E con loro anche Josè Mourinho, immortalato dalla telecamere mentre cantava il magico inno giallorosso.

