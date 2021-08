Mourinho incorona Pellegrini: “E’ fantastico, deve firmare subito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho incorona il suo capitano, Lorenzo Pellegrini. Lo fa con parole pesantissime, pronunciate ai microfoni di Sky Sport dopo la bella prestazione offerta contro i turchi del Trabzonspor.

“Deve firmare il suo contratto, domani o dopodomani“, l’appello dello Special One, che da una parte è un’esortazione al calciatore a mettere nero su bianco il prima possibile il suo rinnovo con la Roma. Dall’altra sembra quasi preannunciare l’imminenza dell’accordo.

“Se va in Nazionale firmerà dopo, se rimane a Trigoria firma subito. Siamo felici, abbiamo bisogno di lui”. E ancora: “Il club è fantastico con lui, e lui è fantastico con il club. C’è uno sforzo incredibile per farlo felice e per tanti anni, deve firmare subito”.

Dopo le parole al miele del prepartita (“Se avessi tre Pellegrini, li farei giocare tutti e tre”), arriva questo ulteriore attestato di stima che sa quasi di annuncio: Lorenzo Pellegrini e Josè Mourinho andranno avanti insieme nella Roma. La speranza è che il connubio possa presto portare titoli nella bacheca di Trigoria.

