Roma a caccia dell’ultimo colpo: spunta Herrera, Villar in bilico

AS ROMA NEWS – Ultimi giorni di mercato, che come era lecito attendersi si sta movimentando parecchio con diversi colpi di scena attesi da qui al 31 agosto. Anche in casa Roma.

Tiago Pinto è al lavoro giorno e notte per riuscire a trovare una sistemazione a Steven Nzonzi e Javier Pastore, mentre per Fazio sembra aver perso le speranze. Nelle ultime ore c’è da registrare un sondaggio del Watford per il centrocampista francese, ma anche per il Flaco sembra che qualcosa si stia muovendo.

La Roma deve riuscire a trovare tutti gli incastri giusti, e cioè sia l’accordo con i propri calciatori (entrambi chiedono una buonuscita) sia un club gradito ai due disposto ad acquistarli. Non sarà facile, ma le sensazioni che alla fine sia Nzonzi che Pastore possano cambiare casacca cominciano ad essere positive.

Un altro calciatore in bilico sembra essere Gonzalo Villar. Ieri Mourinho lo ha elogiato pubblicamente, senza però toglierlo dal mercato (“È un giocatore di qualità, ma finché la porta del mercato non è chiusa, c’è la possibilità che qualcuno vada e qualcun altro entri“). Questa possibilità ha le sembianze dell’Atletico Madrid.

Stando a quanto ha rivelato nella notte Sky Sport, lo spagnolo potrebbe finire al centro di una trattativa tra Roma e Atletico per portare Hector Herrera, 31 anni, a Trigoria. Il centrocampista messicano ex Porto era stato accostato ai giallorossi già in passato, ma ora l’affare potrebbe davvero concretizzarsi. E Villar potrebbe rientrare nella trattativa. Staremo a vedere. Le prossime ore si preannunciano davvero caldissime, sia in uscita che in entrata.

Redazione Giallorossi.net