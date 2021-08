“ON AIR!” – CIARDI: “Herrera alla Roma? Magari fosse”, CORSI: “Abbiamo un solo fenomeno, ed è Josè Mourinho”, ROSSI: “Abraham che difende Zaniolo la cosa più bella di ieri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Il primo tempo è stata la fotocopia di quello della gara di andata, e di quello contro la Fiorentina. Poi dopo il gol del vantaggio la squadra ha macinato palle gol. Rui Patricio fantastico su Vitor Hugo, ho visto tante cose positive. Primo tempo sontuoso di Vina, mentre nel secondo ha dovuto badare più al sodo. Sontuoso Pellegrini, Mourinho gli ha virtualmente rinnovato il contratto… Tutto bello, però c’è stata una cosa che mi è piaciuta più di tutte: l’imbruttita di Abraham su Siopis dopo il fallo su Zaniolo. Abraham, che è arrivato l’altro ieri, si sente in diritto di difendere un compagno. A me sta cosa è piaciuta tanto, e non perchè siamo coatti, ma perchè ti fai rispettare. La Roma spesso anche all’Olimpico si è fatta menare, e se gli avversari vedono che non reagisci, poi prendono il sopravvento. Abraham invece usa anche la clava, e la cosa mi è piaciuta molto, è la dimostrazione del consolidamento del gruppo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita e quello che abbiamo visto ieri sono segnali importanti. Noi abbiamo un fenomeno adesso: Mourinho. Non ci sono altri fenomeni nella Roma. Ci sta Zaniolo che lo può diventare, quello sì. E altri giocatori buoni, ma Mourinho è un’altra. Lui ha in mano tutti e 20 i giocatori della Roma, mi sarebbe piaciuto vederlo con in mano altri giocatori, ma va bene, questi abbiamo e questi ci teniamo. L’Olimpico? E’ un gran pubblico, serve tantissimo, se Mourinho e Friedkin sono coinvolti con questa squadra, e sembra proprio di sì, loro ancora non hanno visto niente. Forse l’antipasto. Non sanno di che stiamo parlando. Sulla partita, non è stata facilissima. A centrocampo non erano male quelli del Trabzonspor, ma la Roma sarà questa, una squadra che deve rubare palla e ripartire al volo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Trattative in piedi fino a ieri sera non c’era. Herrera? Magari venisse… Gli ultimi due anni sono stati complicato per lui, ma io mi esalterei di più per il suo arrivo che non per quello di Torreira. Il messicano ha una caratura internazionale nettamente superiore. Ma i vari Herrera, Witsel, Nandez, Zakaria, non sono trattative aperte. Ma le cose possono cambiare, magari con la certezza della qualificazione alla Conference può spostare qualcosa, così come qualche uscita. Io sono convinto che Diawara si sta rendendo conto che qua avrà poco spazio…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “A me ieri mi è piaciuto tantissimo Karsdorp. Anche quando non aveva il pallone l’ho visto incitare tanto i compagni, caricare Ibanez. Il brasiliano secondo me è un giocatore che tende a distrarsi, e infatti Smalling e Mancini sarebbe dovuto essere la coppia titolare, ma con questo allenatore e con questo modo di giocare anche Ibanez sarà più concentrato. Il difensore deve difendere, e il portiere deve parare, questo è…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Bene, molto bene ieri. E’ stato posto un altro mattoncino sulla costruzione della Roma che ha in testa Mourinho. Ci sono segnali positivi al di là della qualificazione. Mi ha colpito molto il gol di Zaniolo, la sua esultanza e l’abbraccio dei compagni. Mi è piaciuta la Roma, ed è impietoso fare paragoni col passato, ma ci sono delle evidenze. Ascoltavamo le parole di Mourinho ieri allo stadio, e ci sono stati dati talmente tanti titoli che era complicato metterli tutti insieme…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Roma a Pastore in questi anni lo ha coccolato nel migliore dei modi nonostante i suoi continui infortuni, e un minimo di riconoscenza lui lo dovrebbe avere. Per questo davanti a un’offerta di un’altra squadra, potrebbe dire: “Grazie Roma per quanto hai fatto per me, magari non gratis, ma dammi un milione e la chiudiamo qui”. Forse questo lo poteva fare. Ma non trovo nemmeno corretto che la Roma si incavoli con Pastore perchè è andato alla partita del PSG, visto che lui aveva due giorni di vacanza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La cosa interessante di ieri è stato il possesso palla, la Roma non è costruita per essere spettacolare, ma farà tanti punti. Io sono ancora dell’idea che manca un difensore, la Roma ha quattro stopper tutti di piede destro che non sanno impostare, ne servirebbe uno mancino… Quest’anno la squadra mi sembra avere più consapevolezza, c’è una crescita nella gestione di quei momenti. Mercato? Non dimentichiamoci che dicembre è vicino, e puoi anche pensare di aspettare quello invernale. Per me a centrocampo il problema non c’è, anche se può diventarlo se uno dei due titolari si dovesse infortunare. L’anno scorso quando hai perso Veretout è stato un casino…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho sta riuscendo a coinvolgere il pubblico, in questo è un autentico fuoriclasse. Sta facendo molto società senza esserlo. Nel momento in cui dice che Pellegrini deve firmare, mette pressione soprattutto sull’agente del calciatore. E’ molto intelligente da parte sua dare peso a Pellegrini, il giocatore deve diventare un punto di forza, e gli sta creando un clima intorno che ora il giocatore è pronto a buttarsi nel fuoco per lui. Mou sta dettando anche gli acquisti, e anche in questo sta facendo società. Diawara? Lui ieri gli ha mandato un messaggio. Deve stare attento però a non aggiungere tanto per aggiungere, perchè se devi sostituirlo con calciatore di pari valore o da valutare, è inutile…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le parole su Pellegrini? Mourinho lancia un messaggio più al ragazzo che alla società, e in questo lui è bravissimo. Il fatto dell’inno è una cosa da Mou, ma non è l’unica. Lui le sue squadre le fa tornare in campo nel secondo tempo con due minuti di ritardo, in modo che l’avversario si innervosisca. Anche questa è una sua tattica che serve all’interno del gruppo…”

Redazione Giallorossi.net