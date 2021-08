ABRAHAM: “Voglio aiutare la squadra a vincere trofei. Dzeko? Prendere il suo posto è una responsabilità, ma credo in me stesso “. PINTO: “Il giocatore voleva venire a Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham, nuovo numero nove della Roma acquistato dai giallorossi per sostituire Edin Dzeko al centro dell’attacco di Mourinho, viene presentato questo pomeriggio a Trigoria con una conferenza stampa. Queste le parole del neo centravanti giallorosso, e del Geneal Manager Tiago Pinto.

Tiago Pinto: “Buongiorno a tutti. Come credo voi immaginate sono molto felice per presentare Tammy. Le sue ultime due partite sono state importanti per capire di che profilo di giocatore stiamo parlando. Era stata la prima scelta che volevamo portare alla Roma. Sono stati 10 giorni difficili di trattativa, per me è stata importante la voglia del calciatore di uscire dalla sua confort zone che era Londra, e venire qui. Sono felice di averlo convinto e di essere qui oggi”.

Quanto è stato importante parlare con Mourinho? Pensi di poter vincere subito la Conference League?

“Ho avuto modo di parlare con Mourinho e Pinto e mi hanno spiegato l’ambizione del club. Sono ambizioso anche io e che quando crede in qualcosa dà tutto se stesso. Sono arrivato per fare gol, aiutare la squadra e vincere dei trofei, speriamo di farlo già da quest’anno. Questa è la mia intenzione”.

Al Chelsea giocavi con in 4-2-3-1- Preferisci giocare con un’unica punta, o con un altro attaccante, magari con Shomurodov?

Inizialmente giocavo come ala destra, quindi sono abituato ad adattarmi a diversi ruoli. Voglio dare sempre il meglio tramite gol e assist.

Come consideravi la Serie A?

Guardando giocare le squadre italiane in Serie A ti rendi conto di quanto sia un calcio tattico, con squadre ben messe in campo. È difficile trovare spazio e fare gol. In Premier League le grandi dominano le piccole. In Italia ci sta più equilibrio, ed è questa la differenza principale”.

La presenza di Mourihno è stata importante per la tua decisione? Può aiutarti a migliorare?

Non sono qui solo per Mourihno, anche se la sua presenza è stata importante per la mia decisione. Conosco la Roma da sempre, e anche Rudiger mi ha sempre parlato bene della Roma.

Sei stato al centro di un incrocio di mercato con Dzeko e Lukaku. Che effetto ti fa?

Quando è arrivato l’interesse della Roma, ho pensato di venire a dare il mio contributo. Ho sempre seguito Dzeko in TV durante la mia adolescenza. Tanto di cappello, ora tocca a me non farlo rimpiangere, io credo in me stesso. Sentire il mio nome accanto a questi è un privilegio, ma io sono ancora giovane, è solo l’inizio.



Ritieni di avere avuto un grande impatto nella squadra?

“Sono concentrato sul calcio, sempre cercato di aiutare la squadra che rappresentavo. Quando è arrivata la Roma ho spostato il mio focus. Indosserò la nove che è stata la maglia di Dzeko. Tanto di rispetto per quanto ha fatto la Roma, sono cresciuto guardandolo in TV, è una responsabilità, ma ho sempre creduto in me stesso. Associare il mio nome al suo e a quello di Lukaku è un privilegio. È un passo importante, ma è solo l’inizio.

Il Chelsea un capitolo chiuso o vuoi convincerli a ricomprarti?

“Non sono una persona che guarda queste cose o che si concentra sulle scelte del Chelsea. Il mio focus non è dimostrare che si sono sbagliati per poi un giorno tornare. Quello che premeva era uscire dalla mia zona-confort. Avevo voglia di stendere le ali, di spiccare il volo. Il presente è ben chiaro, è la Roma ed è qui che voglio dare tutto me stesso. Nessuno sa cosa ci riserverà il futuro”.