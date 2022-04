Di Bello, altro disastro. Rigore su Zaniolo e pessima gestione dei cartellini: la moviola boccia la prova del fischietto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Non lottiamo per vincere lo scudetto, ma abbiamo comunque il diritto di giocare per vincere le singole partite. In alcuni momenti ho provato vergogna ad essere lì per il signor Di Paolo e il signor Di Bello“. Le parole di Josè Mourinho sulla direzione di gara di Napoli-Roma sono macigni.

Ma la moviola dei giornali oggi in edicola sembrano dar ragione alle recriminazioni dell’allenatore portoghese. La direzione di Di Bello viene definita ondivaga e costellata di errori. Il primo sul rigore del Napoli, non segnalato dal direttore di gara, che viene poi richiamato dal VAR all’On Field Review.

Discutibile il penalty non assegnato alla Roma per l’intervento di Meret su Zaniolo: il portiere tocca prima il pallone, ma successivamente viene saltato dal giocatore, che a quel punto viene abbattuto dall’estremo difensore azzurro. Parecchi dubbi sulla scelta di non assegnare il rigore a favore dei giallorossi.

Completamente errata poi la gestione dei cartellini: già da inizio gara Anguissa e Rrahmani rischiano grosso. Poi è Zanoli a meritare il rosso: il terzino prende il giallo a inizio ripresa per un intervento con i tacchetti su Oliveira, ma andava ammonito in precedenza per un fallo su Abraham. Esagerati poi i gialli per proteste a Zaniolo e Insigne. Prestazione dunque gravemente insufficiente per il direttore di gara.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport