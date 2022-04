E’ una Roma infinita

AS ROMA NEWS – La Roma c’è. Eccome. I giallorossi escono indenni dallo stadio Maradona di Napoli, inanellando il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Numeri importanti, che evidenziano la crescita di una squadra che in questa seconda metà di stagione ha cambiato completamente volto e marcia.

Il pareggio di El Shaarawy, arrivato nel recupero di una gara che la Roma non meritava assolutamente di perdere, ma semmai di vincere, conferma i progressi di una squadra che difende bene e attacca con pericolosità. E se Ibanez non avesse causato a inizio partita un rigore sciocco ai padroni di casa, chissà come sarebbe finita.

Il Napoli infatti si trova la strada spianata dopo circa dieci minuti di gioco, e Insigne è bravo a realizzare il penalty che mette subito avanti i suoi. La Roma ha un momento di sbandamento, ma piano piano riprende in mano il filo del gioco, e prima dell’intervallo confeziona un paio di buone occasioni, con la traversa a salvare Meret.

All’intervallo Mou sistema le cose inserendo Mkhitaryan, lasciato a riposo dopo averle giocate quasi tutte: l’ingresso in campo dell’armeno cambia subito il volto della squadra, che comincia a macinare gioco e chance per il pareggio. Il Napoli va in affanno, ma si salva solo grazie alla prestazione sontuosa di Koulibaly, un autentico baluardo sul quale si infrangono tutte le giocate di Zaniolo.

Se a questo aggiungiamo un Abraham stranamente impreciso sotto porta e un arbitraggio quantomeno discutibile firmato dal duo Di Bello-Di Paolo, per la Roma sembrava davvero dura risalire la china. Ma l’inerzia del match si stava spostando inesorabilmente a favore dei giallorossi, bravi a crederci fino all’ultimo e a non mollare di un centimetro fino al fischio finale.

La svolta arriva a un quarto d’ora dalla fine: Mou butta El Shaarawy nella mischia, e il Faraone sarà decisivo con una serie si strappi a tutta velocità che hanno messo in ginocchio la fascia destra degli azzurri. La sua prestazione culmina con la rete dell’uno a uno, che arriva nel primo degli otto minuti di recupero: cross basso di Pellegrini che attraversa l’area, velo di Felix, suola di Abraham a prolungare la corsa del pallone per Elsha, che con l’interno destro fa secco Meret.

Per il Napoli, che stava barcollando, è il colpo da ko. La Roma vede l’avversario in evidente stato confusionale, e prova addirittura a vincerla, ma le manca un pizzico di lucidità nell’ultima giocata. Alla fine è uno a uno: i padroni di casa dicono addio al sogno scudetto, e sono emblematiche in tal senso le lacrime di Insigne.

Per la Roma invece è un pari che dà ancora più convinzioni a una squadra che appare trasformata. Adesso però arriva il difficile: sabato c’è la durissima sfida di San Siro contro l’Inter, poi la trasferta in Inghilterra per l’andata della semifinale di Conference contro il Leicester. Stiamo per affrontare il gran premio della montagna: se la Roma scalerà questa salita tenendo duro, la discesa potrebbe regalarle nuove e inaspettate emozioni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini