Di Canio mastica amaro: “La Lazio è messa male. Sarri non è quello che serve ora”

Paolo Di Canio non ha usato giri di parole commentando il derby e la situazione della Lazio. L’ex attaccante biancoceleste, intervenuto ieri sera a Sky Calcio Club, ha puntato il dito soprattutto su Guendouzi, considerato un punto di riferimento dal gruppo ma, secondo lui, con caratteristiche sbagliate per un vero leader:
«Guendouzi è riconosciuto come un leader da compagni e tifosi, ma per me è un leader dissonante. L’anno scorso commetteva errori gravi e aveva pure il coraggio di prendersela con gli altri. Si è preso questo ruolo, ha questo fervore. Oggi poteva risparmiarsi quel gesto, ma in un derby può succedere».
Poi un pensiero sull’estate difficile vissuta dalla Lazio: «Quello che è successo è stato grave, non solo perché i tifosi non possono sognare, ma anche per il calcio italiano. Ho raccontato la vicenda a un amico con quote al West Ham, mi ha risposto: no chance, even in a pub team that doesn’t happen. Non è possibile, neanche in una squadra da pub succede questo».
Di Canio ha parlato anche di Maurizio Sarri, mettendone in dubbio la capacità di gestire una fase così delicata: «Hai preso un allenatore che quando le cose non vanno rischia di fare danni, anche nella comunicazione. Oggi ha detto che spera che i giocatori sentano il dolore: lui parla in modo spartano, ma non è il tipo capace di dialogare e arrivare a compromessi. Storicamente è molto integralista. A me piace come tecnico, ma non è quello che serve ora».
Infine uno sguardo al futuro, senza troppe illusioni: «A gennaio cosa vuoi riparare? Che ti danno a gennaio? Se sei ancora in quella zona, ma io credo di no, forse… Ora però la Lazio è messa male, anche come ambiente».
Forse è l’anno buono e a maggio ce li possiamo mandare noi!!! Daje
un miracolato, perfino dalla giustizia penale. Boicotto Sky e lo farei anche solo per non vedere questo personaggio sulla tv del salotto di casa mia! Via! Viaaa!
Masticatori d’amaro dar 1900…
a lazziale che spolliciiiii!!!!! rosica, rosicaaa, rosicaaaaa! ah, ah, ah..grazie che esistete!!!
Spiaze…
No. La Lazio non e’ messa male e’ una squadra che deve trovare ancora la sintonia con gli schemi di Sarri… ieri hanno comunque preso un’incrocio con Cataldi ed hanno tenuto il risultato in bilico sino alla fine, contro una squadra di molto superiore. Nello scontro diretto contro il Genoa sapranno certamente strappare un buon punto.
Ma in realtà dovrebbe ringraziare il blocco del mercato,
altrimenti Lotitone nostro si vendeva pure quei 3-4 buoni che c’hanno….
eh sì…. mo sò c….zi vostra…….
Non difendo Sarri ma perculare un collega in questo modo mi sembra eccessivo St’ipocrita sa benissimo che la colpa è del pinguino e dei suoi impicci stai a vedè se non mira alla panca Ma magara, cosi’ è la volta bona che spariscono del tutto
sopra la panca
dicanio campa
sotto la panca
la lazzie crepa
io invece trovo che sia messa benissimo, proprio al posto suo… mangiati un tramezzino al salmone, paole’, sennò il succo gastrico ti va per traverso
alla Lazio servirebbe Ranieri.
Ah no, aspè !!!
Loro al massimo possono avere il falconiere operato
Se non altro stavolta si è limitato a parlare della sua squadraccia.
Ah Paole’…stai attento che se perdi a Genova te si richiama in servizio.
perché i cafoni sarebbero messi male come ambiente? Non esageriamo dai
vivono in compagnia tra gli animali ..formaggio e aria. sana
sentire “Dicagno”. così bello pimpante ed euforico è davvero bello!!🤣🤣🤣🤣🤣
sempre Forza Roma
Smettila di masticare e bevi un po’ di liquidità
Consiglio del lattulosio….
Coerente come sempre, d’altronde Di Canio è esperto di gesti che in un derby “possono succedere”. La cosa che invece non smetterà mai di stupirmi è che un figuro di tal fatta abbia trovato spazio in tv.
un caro saluto anche all’ “opinionista ” orsi ( minuscolo apposta) che diceva che sto derby arrivava proprio al momento giusto ……bye bye
Infatti hai capito bene, Sarri non è ciò che vi serve ora.
Ma chi ve serve?
Manco un Santo che fa i miracoli ve salva dalla B.
Addio.
Io lo eviterei come la peste…è insopportabile anche quando non parla della Roma, cia na faccia da caxxo.
se vanno in b mi faccio biondo platino per 3 mesi
Si c’avessi i capelli lo farei pure io
Allora puoi prenotare la tinta dal parrucchiere con qualche mesetto d’anticipo. Vai tranquillo.
Mammagari annate in cadetteria e ve levate dar casso ma vòrta pe’ tutte. Tanto a’ dimensione vostra è quella…
La percentuale di volte che a mio giudizio dice qualcosa di sensato o azzecca una previsione è così bassa che ci sarebbe da chiedersi come mai venga chiamato in studi televisivi. Non condivido una sola sua riflessione. Guendouzi è il faro di quella squadra altrimenti dipendente dall’estro (si fa per dire) di Rovella. E Sarri è il massimo al quale le quaglie potevano aspirare. Concordo solo sulla chiosa finale: «ora però la Lazio è messa male, anche come ambiente».
Ecco appunto messa male come squadra, come ambiente, come commentatori …. dal 1900.
concordo su Guendouzi, è un ottimo centrocampista anche secondo me. Ma è un isterico, sta sempre a lamentarsi, perdendo un sacco di energie nel protestare contro l’arbitro, che questo fatto, secondo me, danneggia anche i risultati della squadra, nel lungo peridodo.
Bene così, comunque, magari ne perdono altre 5 di partite attaccate…
oggi è una bellissima giornata.
oggi è primavera.
❤️🧡💛
spero che chiamino lui ad allenarli, così il 12mo anno di B è praticamente certo
Siete messi male in questa città……non c’entrate niente!
Stadio a Valmontone è la vostra casa! Tutti a casa alè!
infatti… dall’oulet magari possono trovare ciò che gli serve: tute, guanti, stivali, camicie a quadri ecc…, ovvero tutto l’abbligliamento necessario per i pecorari.
A me non sembra che la Lazio era messa in campo così male, in fin dei conti hanno sfiorato il pareggio fino alla fine, gli ha detto male. Al Verona hanno rifilato 4 gol, e gli scaligeri hanno rischiato sabato di vincere con la Juventus. Diciamo che Di Canio come al solito tende a Sminuire la prestazione della Roma, dando la colpa a destra e sinistra, e non sa dove attaccarsi… Ma io so dove si dovrebbe attaccare lui…
Stavolta Di Canio ha ragione. Sarri li porterà in b
A Trigoria avrebbe fatto più danni della grandine
tranquillo ……. che solo ha pronunciare il nome mi viene il vomito figurati se quando lo vedo a sky cambio canale tanto domenica il Genoa vi regala i punti come sempre
Nessuno parla dell’ignominiosa caccia all’uomo perpetrata su Konè. Picchiato tutta la partita con il solo intento di fargli male per privarci di uno dei giocatori più forti in rosa.
Ve sta bene e il palo preso alla fine mi fa godere ancora di più.
Una squadra da Pub ecco 😀
Più che ‘na squadra da Pub, una squadra da🚽 der Pub! 🤣
Voglio esaminare le sue parole in modo distaccato e oggettivamente, senza fare della facile ironia né sul personaggio e né sulla sua squadra. Le difficoltà del calciomercato bloccato sono dovute al suo presidente, cosa c’entra il calcio italiano, visto e considerato che, quando le difficoltà in questo ambito sono della Roma, niente e nessuno si sbraccia a difesa. Che poi, in federazione calcio si fanno figli e figliastri è, purtroppo, risaputo (vedasi la difesa del brand Juve e compagnia bella). In quanto al discorso sull’allenatore… le responsabilità ancora una volta vanno ricercate su Lotito che ha assunto un allenatore (chiunque fosse), nascondendogli parte o tutta la situazione in cui versava la società. Infine, non è sempre vero che a gennaio non si possa correre ai ripari e trovare calciatori validi, certo dipende poi da quanto sei lontano in classifica dalle prime posizioni e da quanti correttivi hai bisogno.
🎶🎵DI CAGNO, DI CAGNO DI CAGNO dal viso gentil vaffan.. vaffan🎵🎶
