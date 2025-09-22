“ON AIR!” – PRUZZO: “Derby vinto dalla Roma dell’anno scorso, ma dov’è il grande mercato?”, PIACENTINI: “Pellegrini ha qualcosa di magico”, TORRI: “Non cambio idea, la sua storia con la Roma è finita”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quando siamo andati uno a zero ho pensato: “Dimmi te se vinciamo 1 a 0 con gol di Pellegrini, non può essere, è troppo bello per essere vero”, e invece è andata proprio così… Noi abbiamo vinto, e loro perso. Noi siamo in zona Champions, loro in zona retrocessione. Sapete come si chiama questo? L’ordine naturale delle cose…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me Rensch è stato il migliore in campo. La cosa che mi è piaciuta di più sono i concetti che Gasperini ha messo in testa a questi calciatori, il fatto di pressare alto: il gol fatto dalla Roma nasce da una pressione di Rensch fatta nell’area avversaria. L’occasione di Rovella è invece l’esempio delle cose che non dovrebbero capitare, lì è un discorso di marcature a uomo, era Pellegrini che doveva marcarlo, ma lui non doveva avere 50 metri di campo libero davanti… Non mi sono piaciuti gli ultimi minuti, in superiorità numerica hai sofferto di più, lì devi avere gente di personalità in mezzo al campo che fa girare tutto e dia serenità…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini sta uscendo dalla sua comfort zone e sta cercando di allungare la rosa. Prendiamoci di bello il risultato, e la straordinaria storia di Pellegrini, che va al di là dei giudizi…quella è una magia, ogni volta che vede la Lazio succede qualcosa di magico. Io direi che può anche bastare: quattro gol nei derby e tutti e quattro realizzati sotto la Nord…ma che vogliamo commentare…inutile parlare della partita, quelli stanno per andare in B…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Celik si sta confermando un ottimo rincalzo, e Rensch è più di una semplice alternativa a Wesley. Restano dei dubbi su Pisilli, su Baldanzi, su El Aynaoui, ma anche su Ferguson e Dovbyk. Questa è una squadra che segna col contagocce…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini che si commuove è stato commovente. Questa partita l’hanno vinta lui, Mancini, e Cristante…insomma la vecchia Roma. Pellegrini? Lui maschera molto, ma dicono che era di una contentezza…Secondo me è un’ottima vittoria, oltre al fatto che era un derby, soprattutto perché i tre punti ci servivano… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Hai dato una botta alla Lazio che la metà bastava…La cosa più bella di ieri è stato lo striscione “Lotito resisti”. Sarri mi ha fatto un po’ tenerezza a sentirlo con quella voce…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Hai vinto uno a zero, col gol di uno dei figli di Roma. Il derby è bellissimo quando lo vinci. Per me è come se stessi ai Caraibi in spiaggia. La Roma ha giocato col cuore e la cattiveria, ed è giusto che abbia segnato un capitano che si commuove, una cosa che mi ha fatto tornare a Peppe Giannini…non c’è niente di più…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Contento di essermi sbagliato e di aver vinto il derby grazie a Pellegrini. E’ stata la mossa della partita, evidentemente c’è qualcosa di speciale…è proprio un’aura diversa, perchè si vedeva che Pellegrini non era al 100%, ma poi dopo il gol c’è stata come un’aura di protezione intorno a sé. Gasp una cosa l’ha ribadita: che quella qualità lì non ce l’ha in tanti giocatori…A me non sono piaciuti i centravanti ieri: Ferguson non ha fatto una brutta partita, ma deve fare di più, mentre Dovbyk lo vedo in evidente difficoltà…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Baldanzi lo hai preso facendo un investimento, e purtroppo in quasi due anni non ti ha spostato niente. Io forse l’avrei mandato in prestito per farlo crescere…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Di Baldanzi il problema non è il fisico. Senza citare Maradona o Messi, anche Insigne era un nano eppure faceva gol straordinari…Per strada la gente mi dice “eh ma Baldanzi non ha il fisico da Serie A“…è una boiata pazzesca! Forse non ha il passo o la tecnica, ma basta con questa storia che non ha il fisico…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io non cambio opinione: per me la storia di Pellegrini con la Roma è finita e deve andare via. Poi come qualità non si discute. La chiave per discutere Pellegrini ce l’ha data Gasperini: deve diventare un atleta, è questo il punto. Il lavoro che vuole fare Gasp è soprattutto dal punto di vista atletico, e farlo diventare un giocatore che possa reggere il confronto, che può fare a spallate e a sportellate…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Alla fine il pareggio la Lazio lo meritava. Ha preso un gol per presunzione. I derby non si giocano in modo arrogante, ma con umiltà…vi ricordate Ibanez? Poi queste cose ti marchiano. La Roma con un pizzico di fortuna e con un po’ di bravura se l’è portata a casa senza rubare nulla. La Lazio invece esce con le ossa rotte… Non voglio dire che Sarri si sia adagiato, ma non mi sembra abbia quegli stimoli che aveva quando era arrivato qua la prima volta. Le mosse fatte non mi sono piaciute, perchè non giocare con due attaccanti? La Lazio purtroppo è questa, ed è preoccupante. Bisogna stare molto attenti…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il pareggio avrebbe rispecchiato meglio le occasioni create dalle due squadre. Sarri sta deludendo anche me, mi aspettavo scelte diverse che avremmo fatto tutti. La Lazio mi è anche piaciuta, ma ora la situazione di classifica è pesantemente deficitaria. La Roma non ha fatto una gran partita, ma ha giocato ordinata, ha dato una buona impressione pur senza brillare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La cosa positiva è che ha vinto la squadra dell’anno scorso, se mettevi Dovbyk al posto di Ferguson sarebbe stata la stessa cosa visto che non hanno fatto niente entrambi. Ma il grande mercato della Roma dov’è? Si parlava di 6-7 acquisti, di rivoluzione, ma io ho visto la stessa Roma dell’anno scorso, che ha sfruttato bene un errore evidente della Lazio. Io pensavo che la squadra andasse meglio nel secondo tempo, e invece la Lazio è venuta fuori, non so se per disperazione o per la qualità dei propri calciatori. Castellanos ha fatto più da solo in quei 20 minuti che tutta la squadra. I cambi invece hanno peggiorato la Roma in quel finale convulso. Ma è un risultato importante…”

