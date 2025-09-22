ULTIME DA TRIGORIA – Wesley recupera per il Nizza, ok anche Hermoso

Buone notizie per Gasperini in vista dell’esordio in Europa League. Il tecnico ha riabbracciato oggi a Trigoria, alla ripresa degli allenamenti, il terzino brasiliano Wesley, recuperato dopo il virus gastrointestinale avuto nei giorni scorsi che gli ha impedito di giocare il derby.

Ok anche Mario Hermoso: lo spagnolo era a disposizione di Gasp anche ieri, ma lo spagnolo non era al meglio per il risentimento al polpaccio e le sue condizioni restano da valutare in vista della gara contro i francesi in programma mercoledì alle ore 21.

Contro i francesi, oltre a Dybala e Bailey, ancora ai box, il tecnico non potrà contare nemmeno su Ziolkowski: il giovane difensore polacco è squalificato per l’espulsione rimediata nelle fasi preliminari delle coppe europee con la Legia Varsavia, suo ex club.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini