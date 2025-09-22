ULTIME DA TRIGORIA – Wesley recupera per il Nizza, ok anche Hermoso

Buone notizie per Gasperini in vista dell’esordio in Europa League. Il tecnico ha riabbracciato oggi a Trigoria, alla ripresa degli allenamenti, il terzino brasiliano Wesley, recuperato dopo il virus gastrointestinale avuto nei giorni scorsi che gli ha impedito di giocare il derby.
Ok anche Mario Hermoso: lo spagnolo era a disposizione di Gasp anche ieri, ma lo spagnolo non era al meglio per il risentimento al polpaccio e le sue condizioni restano da valutare in vista della gara contro i francesi in programma mercoledì alle ore 21.
Contro i francesi, oltre a Dybala e Bailey, ancora ai box, il tecnico non potrà contare nemmeno su Ziolkowski: il giovane difensore polacco è squalificato per l’espulsione rimediata nelle fasi preliminari delle coppe europee con la Legia Varsavia, suo ex club.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Avevo letto, su questo sito, che Bailey, questa settimana, si sarebbe riaggregato al gruppo.
Che cosa se ne sa? Così, per capire se, al di là dell’impiego nell’immediato, ci sia una conferma del suo recupero nei tempi più o meno pronosticati…
Questa sarebbe una domanda sensata a Gasp invece delle solite 125 su Dybala e Pellegrini su cui sappiamo tutto.
Ma sto cavolo di Bailey quando ce lo avremo a disposizione ?
Su Dybala oramai abbiamo parlato anche troppo, così come di Pellegrini. Gasperini, abbaglio a parte del Torino, ha già portato 9 punti preziosi! La cosa bella è che ancora dobbiamo gustarci bene i nuovi innesti.. Quindi, se già così ce la stiamo sfangando, quando recupereremo i nuovi, ci sarà da divertirsi, poi se a gennaio arriva qualcuno, ben venga. Speriamo che le Nazionali non facciano danni e poi finalmente, solo campionato. Nel frattempo, godiamoci la vittoria nel Derby e avanti così
ciao Cucs77 sono soprattutto ci siamo levate 1 squadra piccola(Pisa) e tre medie(Bologna, Torino e sorci). 9 punti contro queste squadre sono ottimi per l’inizio del campionato.
ora sotto col Verona! dobbiamo chiudere l’andata almeno a 36 punti e poi programmare il ritorno col mercato di gennaio
Ancora con sto mercato di gennaio!🥱
Onestamente con il nizza, in trasferta, mi giocherei Rensch che tatticamente è più ordinato.
Wesley per come la vedo io, meglio con il Verona, una squadra chiusa: le sue attitudini offensive, la grande velocità, potrebbero essere determinanti
Dybala e Bailey i gemelli della mutua , scherzo, ma è diventato un vero mistero, non ci fanno sapere neanche se si allena
Wesley è molto forte, col Verona ci servono i tre punti e lui deve giocare, la sua imprevedibilità è molto importante. Col Nizza possono giocare anche le seconde linee
Anch’io per Nizza farei giocare Rensch che merita la conferma dopo il derby, avendo giocato una buona partita e propiziato il gol.
Dybala e Bailey recuperano dopo la sosta per la nazionale, in modo di riaverli in buona forma.
Per Nizza e contro il Verona, dato che i giocatori ci sono, è bene farli giraree far un turn overe sensato.
Daje Roma per mercoledì contro il Nizza.
spero sia l’occasione di el aynaoui
❤️🧡💛
Quanto ho il terrore che Bailey sia un nuovo Renato Sanches. Speriamo proprio di no altrimenti fino a Gennaio siamo nel fango.
