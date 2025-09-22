VIDEO – Romanista aggredito e picchiato da un gruppo di laziali fuori dallo stadio

Il dopo-derby si è macchiato di un brutto episodio fuori dal campo. Un tifoso romanista, mentre si trovava in sella alla sua moto, è stato avvicinato da un gruppetto di laziali che prima lo hanno insultato e poi colpito, prendendosela anche con il mezzo.

L’uomo è stato raggiunto da un pugno in volto, in una scena surreale che ha visto fortunatamente altri sostenitori biancocelesti intervenire per soccorrerlo.

Un gesto che ha contribuito a riportare la calma dopo momenti di forte tensione. Per il tifoso romanista resta un grande spavento, oltre ai danni alla sua moto.

Bruttissimo episodio dopo il derby vinto dalla Roma: un gruppetto di tifosi laziali hanno vigliaccamente aggredito un ragazzo che stava passando in moto, “reo” di indossare una maglia giallorossa. #LazioRoma pic.twitter.com/4H3Pfr0qgT — Giallorossi.net (@g_iallorossi) September 22, 2025

