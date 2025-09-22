VIDEO – Romanista aggredito e picchiato da un gruppo di laziali fuori dallo stadio

Il dopo-derby si è macchiato di un brutto episodio fuori dal campo. Un tifoso romanista, mentre si trovava in sella alla sua moto, è stato avvicinato da un gruppetto di laziali che prima lo hanno insultato e poi colpito, prendendosela anche con il mezzo.
L’uomo è stato raggiunto da un pugno in volto, in una scena surreale che ha visto fortunatamente altri sostenitori biancocelesti intervenire per soccorrerlo.
Un gesto che ha contribuito a riportare la calma dopo momenti di forte tensione. Per il tifoso romanista resta un grande spavento, oltre ai danni alla sua moto.
Bruttissimo episodio dopo il derby vinto dalla Roma: un gruppetto di tifosi laziali hanno vigliaccamente aggredito un ragazzo che stava passando in moto, “reo” di indossare una maglia giallorossa. #LazioRoma pic.twitter.com/4H3Pfr0qgT
— Giallorossi.net (@g_iallorossi) September 22, 2025
…e che voj commentá…
le solite teste di lazio…..
mi sarebbe venuto lo stesso nervoso guardando il video a parti inverse… avrei schiaffeggiato i tifosi romanisti che si sarebbero macchiati della stessa scena
Solita gentaglia che andrebbe fatta marcire in carcere… e ovviamente dire le stesse cose se fosse stato aggredito un laziale da romanisti.
sono solo dei poveri trocloditi
i nehanderhal avevano più materia grigia. sono stanco di vedere queste grevi scene…
gente di m. da condannare indipendentemente dalla squadra che pensano di rappresentare
Fogna de sta città!!!!
Cosa vogliamo commentare…. senza parole…
che schifo di gente…
la violenza uccide il calcio
I soliti leoni di gruppo contro una sola persona, vigliacchi frustrati !
da qualche anno è la prassi , il branco contro uno
hanno sempre agito così…….core de topo…
Sarà … difficilmente, quando mi sono venuti sotto, mi sono trovato il cavaliere che voleva duellare uno contro uno… sempre almeno in due.
ed io qualche anno ce l’ho
Lazio style……
vigliacchi
I soliti vigliacchi che si fanno forza in gruppo contro uno solo. E poteva essere romanista come laziale. Vigliacchi sonó i vigliacchi restano. FRS
Ignobili
nn ci sono aggettivi
Un abbraccio solidale al fratello romanista aggredito da questi 4 frustrati ospiti indesiderati di Roma.
che vermi
che schifoso quasi quanto la Lazio….. coraggiosi on 20 contro uno.
10 anni di carcere ai lavori forzati !!! Asfaltare le strade,spaccare pietre, di giorno e la notte in isolamento pane e muffa e acqua pisciazza!!! Senso civico 0! Senso del gioco 0! Senso della sportività 0!!! Ma dico io…ma se andassi al cinema ed il film trasmesso non mi fosse piaciuto sarei autorizzato a menare le mani contro chi allo sportello mi ha rilasciato il biglietto? ….Folli!
Se siete tanto temerari affrontate un’altro gruppo propenso, non una persona sola che si fa i fatti suoi.
Viltà allo stato puro a prescindere dai colori.
Questo è il Paese dove non si va a votare, dove non si scende in piazza per ottenere il minimo sindacale ma dove si è pronti a picchiare una persona solo perché tifa per un’altra squadra. Ma dove vogliamo anda’…
Purtroppo ogni tifoseria annovera tra le proprie fila questi NON TIFOSI,che usciti dallo stadio danno il peggio di se.
Spero solo che rivedendosi nelle immagini di questo video provino ribrezzo verso loro stessi. VIVA LO SPORT e tutti i bei momenti di condivisione sociale.
Un abbraccio OGGI al povero malcapitato fratello ROMANISTA e DOMANI al prossimo di qualsiasi altra formazione.
FORZA ROMA SEMPRE
Siamo alla follia, questi non sono tifosi ma semplici delinquenti. Soggetti frustrati che si sfogano con il prossimo. Tutta la mia solidarietà al tifoso aggredito
che dire.non c’è più religione. l’educazione
non esiste più. la famiglia, quella tradizionale è sparita. speriamo bene per il futuro, ma la vedo dura.questa società
ha creato dei mostri di vigliaccheria e
violenza.
sfr. ❤️🧡💛
Niente potrà risarcire il ragazzo della frustrazione e della paura provata da innocente, ma qualcuno ha già organizzato una colletta per almeno aiutarlo sui danni alla moto? Non leggo nulla in giro, ed oggi ho pochissimo tempo, ahimè.
bravo
Mi domando se non si fanno schifo da soli quando si rivedranno nel video.
E che uomini sono? in dieci contro uno, vigliacchi.
Un abbraccio al tifoso romanista che ha mantenuto la calma e non ha reagito, non è facile in certe circostanze, ma questi non aspettavano altro, ha fatto la cosa giusta.
Povera gente…
alcuni sono facilmente riconoscibili….si aspettassero un bel daspo di 5 anni!
stessa tecnica dei maranza, e poi dicono maranza a noi…
Spero la Roma faccia un gesto simbolico a favore di questo fratello giallorosso, che non ha goduto ieri la meritata festa per colpa di questi sciagurati!!!
Ti auguro UNA MOTO NUOVA ED UNA GIORNATA (IL PROSSIMO 1-0 😉) A RIDOSSO DELLA MAGGICA.
FORZA ROMA
Sì,
ma visto che alcuni degli animali erano anche a viso scoperto,
in un paese serio si vanno a cercare e li si denuncia,
così magari sti leoni la prossima volta ci pensano 2 volte.
L’ideale sarebbe lasciarli nella periferia di Kinshasa con le divide del KKK,
ma non si può chiedere troppo.
Pajacci dal 1900
Perché loro sono la parte nobile di questa città. Sti pecorari
Credo più semplicemente che uno sbiadito ( con o senza polifosfati aggiunti) che si rispetti, piuttosto che sfogare la propria rabbia in modo vile ed incontrollato contro un povero Cristo, debba piuttosto avere in casa appeso da qualche parte,una specie di punch ball con appiccicata la sagoma od il faccione del loro presidente e sfogarsi da mattina a sera .
Mi auguro che tali “galantuomini” vengano intercettati uno per uno e che possano passare il più brutto quarto d’ora della propria esistenza.
Nobbbirta’ capidolina!!!!
andassero in b cosi non avremmo più’ nulla a che fare con loro
Non è giusto identificare come laziali quei subumani disadattati. Purtroppo ogni domenica, in tutta Italia, il calcio è ostaggio di certi deficienti, indipendentemente dai colori che sostengono. Non c’è il coraggio e la volontà di estirpare questo cancro perchè di mezzo ci sono gli interessi delle organizzazioni mafiose ed il proselitismo politico. Comunque vanno ringraziati quei tifosi, laziali anche loro, che sono intervenuti, a dimostrazione che sottosviluppati mentali e gente perbene non vanno mai accomunati sotto un’unica bandiera
