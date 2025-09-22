VIDEO – Romanista aggredito e picchiato da un gruppo di laziali fuori dallo stadio

41
430

Il dopo-derby si è macchiato di un brutto episodio fuori dal campo. Un tifoso romanista, mentre si trovava in sella alla sua moto, è stato avvicinato da un gruppetto di laziali che prima lo hanno insultato e poi colpito, prendendosela anche con il mezzo.

L’uomo è stato raggiunto da un pugno in volto, in una scena surreale che ha visto fortunatamente altri sostenitori biancocelesti intervenire per soccorrerlo.

Un gesto che ha contribuito a riportare la calma dopo momenti di forte tensione. Per il tifoso romanista resta un grande spavento, oltre ai danni alla sua moto.

41 Commenti

  9. I soliti vigliacchi che si fanno forza in gruppo contro uno solo. E poteva essere romanista come laziale. Vigliacchi sonó i vigliacchi restano. FRS

  14. 10 anni di carcere ai lavori forzati !!! Asfaltare le strade,spaccare pietre, di giorno e la notte in isolamento pane e muffa e acqua pisciazza!!! Senso civico 0! Senso del gioco 0! Senso della sportività 0!!! Ma dico io…ma se andassi al cinema ed il film trasmesso non mi fosse piaciuto sarei autorizzato a menare le mani contro chi allo sportello mi ha rilasciato il biglietto? ….Folli!

  15. Se siete tanto temerari affrontate un’altro gruppo propenso, non una persona sola che si fa i fatti suoi.
    Viltà allo stato puro a prescindere dai colori.

  16. Questo è il Paese dove non si va a votare, dove non si scende in piazza per ottenere il minimo sindacale ma dove si è pronti a picchiare una persona solo perché tifa per un’altra squadra. Ma dove vogliamo anda’…

  17. Purtroppo ogni tifoseria annovera tra le proprie fila questi NON TIFOSI,che usciti dallo stadio danno il peggio di se.
    Spero solo che rivedendosi nelle immagini di questo video provino ribrezzo verso loro stessi. VIVA LO SPORT e tutti i bei momenti di condivisione sociale.
    Un abbraccio OGGI al povero malcapitato fratello ROMANISTA e DOMANI al prossimo di qualsiasi altra formazione.
    FORZA ROMA SEMPRE

  18. Siamo alla follia, questi non sono tifosi ma semplici delinquenti. Soggetti frustrati che si sfogano con il prossimo. Tutta la mia solidarietà al tifoso aggredito

  19. che dire.non c’è più religione. l’educazione
    non esiste più. la famiglia, quella tradizionale è sparita. speriamo bene per il futuro, ma la vedo dura.questa società
    ha creato dei mostri di vigliaccheria e
    violenza.
    sfr. ❤️🧡💛

  20. Niente potrà risarcire il ragazzo della frustrazione e della paura provata da innocente, ma qualcuno ha già organizzato una colletta per almeno aiutarlo sui danni alla moto? Non leggo nulla in giro, ed oggi ho pochissimo tempo, ahimè.

  21. Mi domando se non si fanno schifo da soli quando si rivedranno nel video.
    E che uomini sono? in dieci contro uno, vigliacchi.
    Un abbraccio al tifoso romanista che ha mantenuto la calma e non ha reagito, non è facile in certe circostanze, ma questi non aspettavano altro, ha fatto la cosa giusta.

  25. Spero la Roma faccia un gesto simbolico a favore di questo fratello giallorosso, che non ha goduto ieri la meritata festa per colpa di questi sciagurati!!!
    Ti auguro UNA MOTO NUOVA ED UNA GIORNATA (IL PROSSIMO 1-0 😉) A RIDOSSO DELLA MAGGICA.
    FORZA ROMA

  26. Sì,
    ma visto che alcuni degli animali erano anche a viso scoperto,
    in un paese serio si vanno a cercare e li si denuncia,
    così magari sti leoni la prossima volta ci pensano 2 volte.
    L’ideale sarebbe lasciarli nella periferia di Kinshasa con le divide del KKK,
    ma non si può chiedere troppo.

  29. Credo più semplicemente che uno sbiadito ( con o senza polifosfati aggiunti) che si rispetti, piuttosto che sfogare la propria rabbia in modo vile ed incontrollato contro un povero Cristo, debba piuttosto avere in casa appeso da qualche parte,una specie di punch ball con appiccicata la sagoma od il faccione del loro presidente e sfogarsi da mattina a sera .

    Mi auguro che tali “galantuomini” vengano intercettati uno per uno e che possano passare il più brutto quarto d’ora della propria esistenza.

  32. Non è giusto identificare come laziali quei subumani disadattati. Purtroppo ogni domenica, in tutta Italia, il calcio è ostaggio di certi deficienti, indipendentemente dai colori che sostengono. Non c’è il coraggio e la volontà di estirpare questo cancro perchè di mezzo ci sono gli interessi delle organizzazioni mafiose ed il proselitismo politico. Comunque vanno ringraziati quei tifosi, laziali anche loro, che sono intervenuti, a dimostrazione che sottosviluppati mentali e gente perbene non vanno mai accomunati sotto un’unica bandiera

