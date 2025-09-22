Curva Sud, lo striscione che emoziona Pato: “Mi sono commosso, la Roma è la mia vita”

La scenografia della Curva Sud nel derby della Capitale ha fatto riaffiorare ricordi indelebili a tanti tifosi romanisti. Lo striscione “Coraggio lupetto, attacca di più” ha infatti richiamato direttamente Roma Gol!, la canzone incisa nella stagione dello scudetto 1982-83, diventata colonna sonora di quell’impresa e parte integrante della discografia giallorossa.

A raccontare l’emozione è stato proprio l’autore del brano, Pato Moure, oggi 76enne e speaker radiofonico a Porto Alegre: “Un’emozione gigantesca. Mi sono detto: non è possibile che qualcuno si ricordi ancora di me. È stato un premio, un regalo straordinario da parte di una curva che ho sempre amato. Non esiste una migliore al mondo. Mi sono commosso, sembrava un sogno”.

Moure ha spiegato di non sapere nulla della scenografia e di esserne venuto a conoscenza solo a partita finita: “Un amico romanista di San Paolo mi ha mandato un messaggio. Io avevo visto la gara in diretta, anche se a Porto Alegre erano le 7:30. Posso pure non mangiare, ma non mi perdo mai una partita della Roma! La Roma è la mia vita: quando perdiamo mi prendono in giro alla radio, e mi arrabbio. Mio figlio mi ha detto: papà, dopo tre infarti non sarebbe meglio che smettessi di vedere la Roma? Ma non potrei mai”.

Un legame nato quasi per caso, con quella canzone scritta insieme ad Alberto Mandolesi: “Un produttore ci propose di parodiare Chi chi chi co co co di Pippo Franco. Pensai fosse matto, non avevo mai cantato. Invece, grazie all’elettronica e al testo scritto da Mandolesi, nacque Roma Gol!. Pensavo che lo avrebbero comprato solo i miei familiari, e invece vendemmo oltre 40mila copie. Un autentico boom”.

A distanza di 42 anni, l’omaggio della Sud ha riacceso la stessa magia. E Moure rilancia: “Se la Roma vincesse il quarto scudetto, inciderei subito un’altra canzone. Per la Roma farei qualunque cosa, sono innamorato. È come se fossi nato a Roma. Vorrei però ricordare Alberto Mandolesi: per me è stato un fratello, senza di lui Roma Gol! non sarebbe mai nata”.

LEGGI ANCHE – LA CURVA SUD CITA ORAZIO E OMAGGIA PATO

Fonte: asroma.com