Il grande spettacolo delle coreografie: la Sud cita Orazio e omaggia Pato

Lo spettacolo più intenso del derby si è consumato ancora prima del fischio d’inizio. Le due curve hanno regalato scenografie che resteranno nella memoria, ma è stata la Sud a catturare l’anima dell’Olimpico con un messaggio potente, antico e al tempo stesso attualissimo.

«Lupus dentibus petit», il lupo assale con i denti. Un verso di Orazio, tratto dalle Satire, scelto dai tifosi giallorossi per trasformare la vigilia della stracittadina in un atto di appartenenza, in un ponte tra storia e calcio. Migliaia di cartoncini giallorossi hanno composto un mosaico maestoso, capace di abbracciare l’intera curva e di legare la squadra alla città eterna, come in un rito collettivo che si rinnova di generazione in generazione.

Sotto la scenografia campeggiava uno striscione che sembrava parlare direttamente ai giocatori: «Coraggio, lupetto, attacca di più… distruggili tu!». Una frase tratta dalla celebre canzone “Roma Gol” di Pato Moure, trasformata in incitamento, in grido di battaglia. Dall’altra parte invece la Nord ha fatto riferimento alla “tradizione”.

Non solo tifo, ma poesia. Non solo colori, ma identità. Ancora una volta, la Curva Sud ha dimostrato come il derby di Roma sia molto più di una partita: è teatro, tradizione, cultura popolare. È la voce della Capitale che si stringe attorno alla propria squadra e, con il suo lupo affamato, promette di non smettere mai di combattere.

Giallorossi.net – G. Pinoli