Serie A: il Como passa sul campo della Fiorentina (1-2) e manda in crisi Pioli. Ok l’Atalanta di Juric (0-3 al Torino)

La quarta giornata di campionato regala emozioni e qualche sorpresa. Nel pomeriggio l’Atalanta si impone con autorità sul campo del Torino: finisce 3-0 per la squadra di Ivan Juric, trascinata da uno scatenato Krstovic, autore di una doppietta al 30’ e al 38’. In mezzo, al 34’, il sigillo di Sulemana che ha chiuso di fatto i conti già nel primo tempo.
Nell’altra gara delle 15 pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Parma, che si dividono la posta al termine di un match equilibrato ma povero di emozioni.
Nel posticipo delle 18, invece, arriva la sorpresa: il Como di Fabregas espugna il campo della Fiorentina in rimonta. I viola, in vantaggio con Mandragora, si fanno ribaltare dalle reti di Kempf e Addai: finisce 1-2 al Franchi. Per la squadra di Pioli è già crisi nera, con soli due punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato.
La solita Atalanta, una macchina da gol,ci mancherebbe pure che Juric dopo essere stato preso a pesci in faccia ci ostacoli verso la corsa champion…il Como quest’anno sarà la mina vagante, ha un’ottima squadra e un’ottimo allenatore.Se la Fiorentina non si rialza Pioli non mangerà il panettone a Natale,il campionato non ti aspetta…
Krstovic…..rimpianto del mercato
speravo accadesse fra 1-2 anni…. ma il Como con i nuovi acquisti e senza la rottura delle partite il giovedì rischia di essere la vera outsider del campionato, quello che fu il Bologna 2 anni fa!
L’Atalanta al toro gli ha fatto 3 gol in un tempo fuori casa, che rosicata sti 3 punti
Viene da chiedermi, ma Juric non dovrebbe essere uno scarsone, a detta dei pappagoni che ciarlano di pallone?
Oppure contano anche i giocatori che vanno in campo?
