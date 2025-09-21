Serie A: il Como passa sul campo della Fiorentina (1-2) e manda in crisi Pioli. Ok l’Atalanta di Juric (0-3 al Torino)

La quarta giornata di campionato regala emozioni e qualche sorpresa. Nel pomeriggio l’Atalanta si impone con autorità sul campo del Torino: finisce 3-0 per la squadra di Ivan Juric, trascinata da uno scatenato Krstovic, autore di una doppietta al 30’ e al 38’. In mezzo, al 34’, il sigillo di Sulemana che ha chiuso di fatto i conti già nel primo tempo.

Nell’altra gara delle 15 pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Parma, che si dividono la posta al termine di un match equilibrato ma povero di emozioni.

Nel posticipo delle 18, invece, arriva la sorpresa: il Como di Fabregas espugna il campo della Fiorentina in rimonta. I viola, in vantaggio con Mandragora, si fanno ribaltare dalle reti di Kempf e Addai: finisce 1-2 al Franchi. Per la squadra di Pioli è già crisi nera, con soli due punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato.

