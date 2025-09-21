SARRI: “Derby perso per un erroraccio, meritavamo il pareggio. Ora mi aspetta la solita incaz*atura…”

Maurizio Sarri, allenatore del Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Sono mancati soltanto i dettagli?

“Ci sono state 4/5 occasioni nitide per segnare e andare in vantaggio. Abbiamo perso per un erroraccio, bisogna vedere se è un errore tecnico o superficialità. Abbiamo perso in un brutto modo nonostante la buona partita. Dispiace perderla così per i tifosi e per la squadra, che non meritava di perdere”.

Errore tecnico o di superficialità?

“Tutte e due”.

Con le scelte iniziali in attacco non volevi dare punti di riferimento alla Roma?

“Il tentativo era quello, facendo inserire i centrocampisti. Nel primo tempo ci siamo riusciti due volte e abbiamo creato due occasioni da gol. Dia ha fatto benissimo tutta la settimana e mi sembrava giusto dargli quest’opportunità. Inoltre Castellanos è entrato bene. La squadra ha costruito nonostante i minuti di sbandamento dopo il gol subito. C’era Rovella in difficoltà ma non potevo usare il secondo slot per i cambi già al primo tempo”.

Si riparte dalla reazione nel secondo tempo?

“Meritavamo il pareggio anche nel primo tempo. Fino al loro gol non avevamo concesso nulla di particolare. Abbiamo sbandato sul gol, nei 7/8 minuti successivi potevamo prendere anche il secondo. Ma prima del gol non c’erano segnali di poter perdere questa partita…”.

Cosa si aspetta dal punto di vista personale dopo questa sconfitta?

“La solita incazzatura e tristezza. L’altra volta ho perso 3-0 al 20’, questo è una storia diversa”.