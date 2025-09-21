SARRI: “Derby perso per un erroraccio, meritavamo il pareggio. Ora mi aspetta la solita incaz*atura…”

Maurizio Sarri, allenatore del Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:
Sono mancati soltanto i dettagli?
“Ci sono state 4/5 occasioni nitide per segnare e andare in vantaggio. Abbiamo perso per un erroraccio, bisogna vedere se è un errore tecnico o superficialità. Abbiamo perso in un brutto modo nonostante la buona partita. Dispiace perderla così per i tifosi e per la squadra, che non meritava di perdere”.
Errore tecnico o di superficialità?
“Tutte e due”.
Con le scelte iniziali in attacco non volevi dare punti di riferimento alla Roma?
“Il tentativo era quello, facendo inserire i centrocampisti. Nel primo tempo ci siamo riusciti due volte e abbiamo creato due occasioni da gol. Dia ha fatto benissimo tutta la settimana e mi sembrava giusto dargli quest’opportunità. Inoltre Castellanos è entrato bene. La squadra ha costruito nonostante i minuti di sbandamento dopo il gol subito. C’era Rovella in difficoltà ma non potevo usare il secondo slot per i cambi già al primo tempo”.
Si riparte dalla reazione nel secondo tempo?
“Meritavamo il pareggio anche nel primo tempo. Fino al loro gol non avevamo concesso nulla di particolare. Abbiamo sbandato sul gol, nei 7/8 minuti successivi potevamo prendere anche il secondo. Ma prima del gol non c’erano segnali di poter perdere questa partita…”.
Cosa si aspetta dal punto di vista personale dopo questa sconfitta?
“La solita incazzatura e tristezza. L’altra volta ho perso 3-0 al 20’, questo è una storia diversa”.
Quando vincevate per le c.di ibanez quelli non erano errori. “Meritavamo il pareggio” è la frase più bella che si può sentire da un laziale dopo un derby, perché lo dice chi perde
🎶basta un poco di zucchero
e la caccola va giù…🎶
🎵🎵 Ma ma ma mamma Maalox..ma
Ma ma ma mamma Maalox..ma
ma ma ma mamma Maalox.
ma ma ma mamma Maalox.ma
Stai in confusione…non ci hai capito un c#### ..
Se non ti senti…fatti un maaloxino..
lo prendi sempre
dopo aver perso il derby…
perché ti ha purgato Pellegrini
Mo chi lo sente il povero Lotito..
mo chi lo senteeee il povero lotito
la la la la la la la la🎵🎵
Sei nato per perdere ed alleni una squadra de perdenti ergo, sei ner posto giusto Mauri’.
Che Astutillo sia con te,Maruzio.Amen
guendalina uno di voi
❤️🧡💛
Se Rensch non sbaglia quel gol la partita era finita nel primo tempo
4/5 le hai viste solo tu… ripijate
Taci hai perso!
Ve mannamo in B!
Mister è un altro derby che ricorderà del resto è lei che ha detto che si ricorda ultimo derby perso.
E noi godiamo
dai, non è colpa tua…
Derby perso x una caccola… ehm… per un pochino
Io tutte queste grandi occasioni della Lazio palo a parte non le ho viste, sono state fac-simile di occasioni,altrimenti allora contano anche le nostre, tipo quella di Rensch che valeva il raddoppio..
A me Sarri non dispiace ma l’essersi consegnato nuovamente al pinguino non depone a suo favore
Mejo che te cominci a guardà le spalle Mauri
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.