PELLEGRINI: “Al gol mi sono commosso. Futuro? Non so cosa succederà, ora mi godo la maglia che amo”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lazio-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena concluso allo stadio Olimpico.
Ti abbiamo visto commosso…
“Mi sono commosso, non tutti lo sanno, ma da quando mi sono fatto male ci tenevo a tornare bene. Sono riuscito a vincere questo derby per la nostra gente. La mia famiglia e la gente che mi vuole bene mi è sempre stata vicino”.
Per la curva Sud sei ancora il capitano…
“Ma questo io lo so, e io voglio bene a loro. Al di là di tutto, questa squadra può migliorare tanto. Ha tanti uomini con personalità che tengono alla Roma, e io mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani che trasmette questa passione a chi arriva. Gianluca Mancini è un mio grande fratello”.
Hai mai pensato di andare via?
“C’è una costante, che io amo la Roma e da quando sono qui non ci sarà mai un Lorenzo che darà qualcosa di meno. Non so cosa succederà in futuro. Oggi torno e faccio il gol vittoria, il calcio è imprevedibile e io me lo godo con la maglia che amo addosso”.
Meglio segnare sotto la Sud?
“Ma l’importante è segnare, pure sotto la Tevere se mettono lì la porta”.
Bravo Lorenzo, bella partita e belle parole.Sono contento per te ma soprattutto per la nostra amata Roma.
Felicissimo per Pellegrini.
Anche se non gli ho mai risparmiato critiche in carriera.
Ma l’odio per un giocatore della Roma non posso supportarlo.
Giornata perfetta.
adesso basta deciderà Gasp…… è nostro…. è romanista….forza Lorenzo !!!! Un po’ di silenzio non ha mai fatto male a nessuno……spero si capisca.
Ms44
20 Settembre 2025 At 08:50
Bè sarebbe proprio bello, Gasperini lo mette titolare, Pellegrini segna e ci fa vincere il derby, così ve la pjate tutti ‘nder posto !!
16 👎 39 👍
Per i 39 pollici versi di questa mattina, e per tutti quelli che da anni criticano Pellegrini così come fecero con Florenzi e come fanno ancora con De Rossi: vergognatevi un pò.
Ho invertito i pollici ma erano 39 in giù.
Lorenzo forza sempre e riportaci con orgoglio in alto
Grande Lollo!
Resto della mia idea sul tuo futuro, ma questo è un altro discorso, che oggi stonerebbe…
Ma sono davvero felice per un bravo ragazzo, romanista che ci ha reso felici tutti.
Te lo meriti, “lo hai fatto”, gliel’hai messa….
CHE GODURIA!!!
FORZA ROMA
siamo tutti commossi
oggi sei stato protagonista come spesso ti accade al derby… c’è la speranza sul solito lavoro di Gasperini sarebbe un bel lieto fine!… adesso sotto e seguitelo
ma rinnova a 1.5 mln l anno e tutti felici.
va be famo 2.1 altrimenti prende meno de pisilli
ma i soldi sono i tuoi ? e dibala che fa 15 partire anno per 9 milioni?
grande Capitano alla faccia di chi ti ha parlato male ci hai fatto vincere questo derby con un gol tuo sempre sempre forza Roma
Daje Lollp alla faccia dei romanistoni criticoni seguaci di personaggi radiofonici incompetenti ridicoli ed egocentrici. Il gossip è una cosa . il calcio un!altra.
C’è la fila a ponte Milvio per i “tifosi” 16, drastico, ecc.
Poverini.
Gente che critica a priori.
Ma guarda, stai proprio messo male se lo pensi, ma sicuramente lo pensi.
Segui gasp, diventa un atleta di livello, dimezzati lo stipendio e vedrai che ti riconquisterai Roma
C’è sette de toppe che sta a rosica’ perché ha segnato Pellegrini… uno spasso.
i marinone Boys ora stanno a piagne.
Gli hai fatto male Lorenzo.
non odio nessuno, e non ho nulla di cui vergognarmi. a me pellegrini non piace, e non mi è mai piaciuto. poi chissà, sarei felicissimo di applaudirlo in ogni partita .
