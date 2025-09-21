PELLEGRINI: “Al gol mi sono commosso. Futuro? Non so cosa succederà, ora mi godo la maglia che amo”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lazio-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena concluso allo stadio Olimpico.

Ti abbiamo visto commosso…

“Mi sono commosso, non tutti lo sanno, ma da quando mi sono fatto male ci tenevo a tornare bene. Sono riuscito a vincere questo derby per la nostra gente. La mia famiglia e la gente che mi vuole bene mi è sempre stata vicino”.

Per la curva Sud sei ancora il capitano…

“Ma questo io lo so, e io voglio bene a loro. Al di là di tutto, questa squadra può migliorare tanto. Ha tanti uomini con personalità che tengono alla Roma, e io mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani che trasmette questa passione a chi arriva. Gianluca Mancini è un mio grande fratello”.

Hai mai pensato di andare via?

“C’è una costante, che io amo la Roma e da quando sono qui non ci sarà mai un Lorenzo che darà qualcosa di meno. Non so cosa succederà in futuro. Oggi torno e faccio il gol vittoria, il calcio è imprevedibile e io me lo godo con la maglia che amo addosso”.

Meglio segnare sotto la Sud?

“Ma l’importante è segnare, pure sotto la Tevere se mettono lì la porta”.

