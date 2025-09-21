LAZIO-ROMA 0-1: le pagelle

La prima stracittadina di stagione va alla Roma che batte la Lazio per 1 a 0: decide un gol di Lorenzo Pellegrini, sempre più uomo derby.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare la squadra di Sarri nel match valido per la quarta giornata di campionato:

Svilar 6 – Le prime conclusioni laziali sono per lo più imprecise, e ha pochi problemi sul lob di Zaccagni. Nella ripresa viene spaventato dal destro a giro di Castellanos, su quello di Cataldi è il palo a salvarlo.

Celik 7 – Torna il difensore di profilo alto ammirato con Ranieri. Si occupa di Zaccagni, e lo fa con grande mestiere.

Mancini 6,5 – Da un suo errore stava per nascere il pari di Dia, ma a metterlo in difficoltà è soprattutto Castellanos. Si batte con coraggio. Finisce sotto la sud a festeggiare, stavolta con la bandiera della lupa.

Ndicka 7 – Lottatore nato e difensore di grande costanza. Resta concentrato per tutto il match, trascinando i suoi verso un altro clean sheet.

Rensch 7,5 – Grande protagonista del match. Preziosissimo nel pressing su Tavares che porta all’azione del gol di Pellegrini. Spinge con costanza, con i cross però va così e così: meglio quando opta per quello basso. Inesauribile, la sua corsa sulla fascia è costante per tutto i novanta minuti, recuperi compresi.

Konè 7,5 – Giganteggia in mezzo al campo. Sradica palloni e li riporta dalla sua parte con grandissima efficacia. Nel finale diventa inarrestabile, finendo per far perdere la trebisonda a un frustrato Belahyane.

Cristante 6,5 – Esperienza al servizio della squadra. Dall’80’ El Aynaoui sv.

Angelino 6,5 – Gli manca ancora un po’ di qualità e di efficacia al momento del cross, però il sostegno alla manovra offensiva c’è ed è costante. Dall’80’ Tsimikas sv.

Soulè 7 – Schierato più centrale, quasi da seconda punta, si accende dopo la rete di Pellegrini che lui propizia con un assist. Si batte come un leone, alla fine paga la stanchezza. Dal 73′ Baldanzi 6 – Potrebbe spaccare la gara, ma non è abbastanza efficace.

Pellegrini 7,5 – Fino al gol è apparso in ritardo di condizione, come era logico che fosse. Il gol, non banale, lo sblocca e la sua prestazione comincia a lievitare. Dal 73′ Pisilli 6 – Ci mette la corsa, manca come al solito un po’ di qualità.

Ferguson 6 – Cerca di dialogare con i compagni, alla ricerca dello spazio giusto per colpire. Manca efficacia nell’area avversaria. Dal 65′ Dovbyk 5 – Ha l’occasione per mettersi in mostra, e invece non ne gliene riesce una.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Azzarda e azzecca la mossa Pellegrini, ancora una volta decisivo nel derby. Dopo la rete del vantaggio si è vista a tratti la Roma di Gasp. Male invece il finale di partita, con la squadra che non ha avuto dai cambi le risposte attese nonostante la superiorità numerica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

