MANCINI: “Ogni derby è un magone. Avere tanti leader è una grande cosa”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lazio-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena concluso allo stadio Olimpico.
Si può essere capitani anche senza fascia?
“Sì, è sempre stato così nello spogliatoio. Ci sentiamo importanti, avere tanti leader è una grande cosa e cerchiamo di dare una mano a chi arriva.
Ogni derby è sempre un magone nello stomaco, per Roma è una partita importante e cerchiamo di farlo capire anche ai nuovi. Dal riscaldamento i tifosi ti fanno capire cosa è il derby. Siamo contenti per questa vittoria”.
Partita orribile di Mancini, che deve ringraziare la Dea Fortuna. Ha commesso 2-3 topiche che potevano essere fatali.
