CRISTANTE: “Vittoria meritata, felicissimi per Pellegrini. Dobbiamo continuare a credere in Gasp”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lazio-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena concluso allo stadio Olimpico.

Il palo colpito da Cataldi?

“Sarebbe stato un peccato, per fortuna è andata bene. Abbiamo vinto meritatamente”.

Quanto sei contento per la squadra e per Pellegrini?

“Contentissimo per Lorenzo, se lo meritava. Ha fatto una grande partita, siamo felicissimi. Se tutti stiamo bene siamo contenti”.

Come hai ritrovato Gasperini? Cosa ti chiede di diverso rispetto ai tempi dell’Atalanta?

“È sempre carico. Ha portato il suo calcio e dobbiamo solo seguirlo, ha dimostrato che porta i risultati. Siamo sulla buona strada, abbiamo fatto un buon inizio di campionato e la spinta del derby ci aiuterà. Era una partita fondamentale. Dobbiamo continuare a credere nei principii di gioco di Gasperini, solo così faremo risultati”.

Cosa hai detto a Pellegrini?

“Ero contento e l’ho abbracciato perché se lo meritava. Siamo un bel gruppo di ragazzi che stanno qui da tempo. C’è un pacchetto di capitani e sappiamo come funziona qui. Dobbiamo dimostrarlo in campo e trasmetterlo ai nuovi”.

